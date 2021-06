Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên: Quan trọng nhất là cần thu ngân sách tăng trưởng đều và bền vững

(GLO)- Ngày 10-6, Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai có buổi làm việc với Cục Thuế tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước 5 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 gắn với chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025). Chủ trì buổi làm việc có các đồng chí: Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy.





Phấn đấu thu ngân sách đạt trên 6.000 tỷ đồng



Phát biểu mở đầu buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên Thường trực Tỉnh ủy chủ trì làm việc với ngành Thuế trên địa bàn. Điều này thể hiện sự quan tâm sát sao của Thường trực Tỉnh ủy đối với đơn vị giữ vai trò quan trọng của ngành Tài chính. Nguồn thu ngân sách Nhà nước do cơ quan Thuế thực hiện cho thấy nguồn lực của địa phương, khả năng lẫn tiềm năng, hướng phát triển của địa phương đó. Thông qua việc đóng góp cho nguồn thu ngân sách có thể đánh giá sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Ngược lại, nếu ngành Thuế tích cực, chủ động làm tốt trong việc khai thác, nuôi dưỡng nguồn thu sẽ tạo nền tảng và sức bật hiệu quả đối với nền kinh tế địa phương.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Đức Thụy



Báo cáo tại buổi làm việc, ông Lê Minh Nhựt-Cục trưởng Cục Thuế tỉnh-cho biết, trong 5 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách thực hiện được 2.758,6 tỷ đồng, đạt 60,6% dự toán Bộ Tài chính giao, đạt 54,7% dự toán tỉnh giao, tăng 57,8% so với cùng kỳ năm trước. Có tới 10 khu vực, khoản thu, sắc thuế chiếm tỷ trọng lớn đạt và vượt tiến độ dự toán, có sự tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước là thu từ doanh nghiệp Nhà nước Trung ương, doanh nghiệp Nhà nước địa phương, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thu xổ số kiến thiết, thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh, thuế thu nhập cá nhân, thuế bảo vệ môi trường…; còn 2 khoản thu chưa đạt tiến độ dự toán giao là tiền thuê đất, thu tiền sử dụng đất. Một điểm đáng ghi nhận là 16/18 huyện, thị xã, cơ quan Cục Thuế đạt và vượt tổng thu so với tiến độ dự toán giao. Đối với công tác thu nợ thuế, ngành Thuế đã triển khai quyết liệt các giải pháp thu hồi, cưỡng chế nợ thuế. Đồng thời, xem xét tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ cho người nộp thuế gặp khó khăn để tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh. Tổng nợ thuế toàn ngành là 781 tỷ đồng (trong đó, nợ khó thu 295 tỷ đồng, nợ chờ xử lý 155,5 tỷ đồng, nợ có khả năng thu 330,5 tỷ đồng). So với cùng kỳ năm trước, nợ thuế giảm được 391 tỷ đồng (tỷ lệ giảm 33,4%).

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Đức Thụy



Cục Thuế tỉnh cũng đã chủ động phân tích, đánh giá tình hình và dự kiến khả năng tổng thu ngân sách 7 tháng cuối năm 2021 ước đạt 3.362 tỷ đồng, tổng thu ngân sách cả năm 2021 ước đạt 6.121 tỷ đồng, đạt 134,5% dự toán Bộ Tài chính, đạt 121,3% dự toán tỉnh giao, tăng 33,6% so với với cùng kỳ năm trước. Để đạt được mục tiêu, Cục Thuế đã đề ra giải pháp tiếp tục chủ động thực hiện “mục tiêu kép” theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, UBND tỉnh. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kịch bản thu ngân sách phù hợp để tham mưu UBND tỉnh trong việc chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ ngân sách địa phương. Phối hợp tham mưu tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án giao đất, đấu giá đất có thu tiền sử dụng đất; tích cực thực hiện công tác quản lý nợ, thu hồi nợ đọng thuế…



Đối với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025) gắn với vai trò, nhiệm vụ của ngành Thuế, Cục Thuế tỉnh phấn đấu đạt, vượt dự toán thu ngân sách Nhà nước hàng năm được giao với mức tăng thu bình quân từ 9% đến 10%. Thực hiện có hiệu quả các định hướng lớn của Đảng, Nhà nước là tập trung cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế. Triển khai thực hiện tốt chiến lược kế hoạch cải cách hệ thống thuế (giai đoạn 2021-2030) của Bộ Tài chính, kế hoạch cải cách công tác quản lý thuế (giai đoạn 2021-2025) của Tổng cục Thuế. Trên cơ sở mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, Cục Thuế đã đề xuất 7 nhóm giải pháp triển khai thực hiện.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Đức Thụy



Thu ngân sách cần tăng trưởng đều và bền vững



Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương của tỉnh đã đánh giá rất cao những cố gắng, nỗ lực của ngành Thuế trong công tác thu ngân sách, thu hồi và xử lý nợ đọng thuế, đặc biệt là trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 hiện nay. Đồng thời, thông tin về công tác thực hiện quy chế phối hợp với ngành Thuế trong công tác thu ngân sách, góp phần thực hiện cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh hàng năm; tình hình triển khai các dự án trọng điểm, các dự án lớn của tỉnh gắn với mục tiêu khai thác, tập trung nguồn thu vào ngân sách theo dự toán, góp phần tăng cường tính ổn định và phát triển nguồn thu ngân sách mang tính lâu dài. Bên cạnh đó, các đại biểu trao đổi thêm về việc kiện toàn và phát triển đội ngũ cán bộ quản lý thuế; tăng cường công tác thanh-kiểm tra; việc phân cấp quản lý thuế gắn với việc phân cấp nguồn thu; công tác phối hợp, khai thác các nguồn thu nội địa liên quan đến lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, các dự án năng lượng tái tạo, hoạt động thương mại dịch vụ, tài nguyên môi trường…



Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đánh giá, kết quả thu ngân sách 5 tháng đầu năm đã thể hiện rõ sự nỗ lực của ngành Thuế, Hải quan trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Ảnh: Đức Thụy



Sau khi lắng nghe các ý kiến tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đánh giá kết quả thu ngân sách 5 tháng đầu năm đã thể hiện rõ sự nỗ lực của ngành Thuế, Hải quan trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Liên quan đến nguồn thu từ các dự án đầu tư năng lượng tái tạo, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành nhận định rằng sẽ phát huy hiệu quả, tạo sức bật rất lớn đối với công tác thu ngân sách của địa phương trong vài năm tới. Do đó, đề nghị ngành Thuế tiếp tục bám sát lĩnh vực này. Riêng trong năm 2021, khả năng tổng thu ngân sách sẽ vượt 6.000 tỷ đồng là có cơ sở. Song song với nhiệm vụ thu, ngành Thuế cần thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ về thuế đối với các doanh nghiệp đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Đây cũng là giải pháp hỗ trợ tích cực giúp doanh nghiệp duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, vượt qua giai đoạn khó khăn. Mặt khác, ngành Thuế cần chú trọng đến công tác thuế khoán, tạo môi trường minh bạch, công bằng để động viên hộ kinh doanh phát triển lên doanh nghiệp. Đồng thời, phải sửa đổi việc phân cấp quản lý thuế, điều tiết các nguồn thu nhằm tạo điều kiện, tạo cơ chế cho các địa phương phấn đấu tăng thu ngân sách.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Đức Thụy





Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đánh giá cao ngành Thuế tỉnh trong việc đề ra mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể và các nhóm giải pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025). Phấn đấu đến năm 2025, tổng thu ngân sách đạt mức 10.000 tỷ đồng trở lên. Trên tinh thần đó, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đề nghị ngành Thuế cần tích cực, chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương thực hiện nghiên cứu, đánh giá, tham mưu cho tỉnh về các giải pháp thu ngân sách Nhà nước đúng, đủ, kịp thời và phù hợp với tình hình của địa phương trong từng giai đoạn.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên (thứ hai phải sang) cho rằng, ngành Thuế đã có quyết tâm rất lớn phấn đấu đạt, vượt dự toán thu ngân sách hàng năm được giao với mức tăng thu bình quân 9-10% năm. Ảnh: Đức Thụy



Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, ngành Thuế đã có quyết tâm rất lớn phấn đấu đạt, vượt dự toán thu ngân sách hàng năm được giao với mức tăng thu bình quân 9-10% năm. Tuy nhiên, quan trọng nhất là cần thu ngân sách tăng trưởng đều và bền vững. Do đó, ngành Thuế cần chủ động xây dựng mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, đơn vị, cấp ủy chính quyền địa phương trong công tác thu ngân sách; tích cực phối hợp tham mưu đẩy nhanh các thủ tục, hoàn thiện hồ sơ giao đất, đấu giá đất của các dự án lớn, trọng điểm. Đồng thời, phải thường xuyên rà soát, nắm chắc các nguồn thu để triển khai đồng bộ các giải pháp thu ngân sách, chống thất thu, đi đôi với thực hiện xử lý nghiêm các vi phạm trong lĩnh vực thuế. Đối với việc nuôi dưỡng nguồn thu là rất tốt nhưng cần khắc phục tư tưởng thu cho đủ chỉ tiêu, cần hết sức chia sẻ khó khăn và thực hiện kịp thời các giải pháp hỗ trợ đối với tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đang bị ảnh hưởng do thiên tai, dịch bệnh. Mặt khác, ngành Thuế cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa công tác quản lý thuế, tăng cường kỷ luật-kỷ cương trong nội bộ cũng như đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức thuế, đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ được giao.



SƠN CA