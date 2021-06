Ayun Pa: Thu ngân sách 6 tháng tăng hơn 11%

(GLO)- Ngày 10-6, UBND thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch từ nay đến cuối năm 2021.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Vũ Chi



6 tháng qua, mặc dù chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 xảy ra trên địa bàn nhưng kinh tế-xã hội thị xã Ayun Pa vẫn đạt được nhiều kết quả quan trọng. Dự ước đến ngày 30-6, tổng diện tích gieo trồng toàn thị xã là 8.871,5 ha, đạt 77,64% kế hoạch năm, bằng 114,43% so với cùng kỳ năm 2020. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước thực hiện được 785 tỷ đồng, đạt 46,8% kế hoạch năm và tăng 0,5% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 183,24 tỷ đồng, bằng 67,62% dự toán tỉnh giao và dự toán HĐND thị xã giao, tăng 11,18% so với cùng kỳ năm 2020. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định.



Từ nay đến cuối năm, UBND thị xã tiếp tục chỉ đạo các ngành, các cấp tập trung hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2021. Đặc biệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo của tỉnh về phòng-chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế.

VŨ CHI