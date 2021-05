Ngành Thuế Gia Lai phấn đấu tăng thu từ tiền sử dụng đất

(GLO)- Trong dự toán thu ngân sách tỉnh Gia Lai năm 2021, khoản thu từ đất được giao là 1.200 tỷ đồng. Để hoàn thành chỉ tiêu này, Cục Thuế tỉnh yêu cầu các chi cục tham mưu UBND cấp huyện đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án giao đất, đấu giá có thu tiền sử dụng đất.





Chi cục Thuế khu vực An Khê-Đak Pơ-Kông Chro năm nay được giao hơn 146 tỷ đồng, trong đó, khoản thu tiền sử dụng đất là 41,5 tỷ đồng. Kết thúc quý I-2021, tổng thu ngân sách hơn 45 tỷ đồng, riêng khoản thu tiền sử dụng đất đạt trên 15 tỷ đồng.

Ông Đào Ngọc Quang-Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực An Khê-Đak Pơ-Kông Chro-phân tích: “Khoản thu từ tiền sử dụng đất biến động tùy theo từng địa bàn. Thị xã An Khê thu hơn 10 tỷ đồng, chủ yếu do đấu giá đất đường Nguyễn Văn Cừ (phường An Tân). Còn tại huyện Kông Chro thu 2,8 tỷ đồng do người dân có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở. Riêng huyện Đak Pơ mới chỉ đạt 1,149 tỷ đồng do chưa có kế hoạch giá đất các dự án”.

Để huy động kịp thời các khoản thu vào ngân sách, ngay những tháng đầu năm 2021, Chi cục đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền tổ chức hội nghị chuyên đề, phối hợp với các cơ quan chức năng đôn đốc các cá nhân, doanh nghiệp nộp số thuế phát sinh, số thuế nợ đọng vào ngân sách nhà nước.

Điện tử hóa công tác thuế là giải pháp tích cực nhằm hỗ trợ người nộp thuế. Ảnh: Sơn Ca



Trong số dự toán 1.200 tỷ đồng tiền sử dụng đất thì TP. Pleiku được giao tới 1.002 tỷ đồng. Đây là áp lực rất lớn đối với Chi cục Thuế TP. Pleiku trong năm nay.

Ông Trần Văn Thành-Chi cục trưởng Chi cục Thuế TP. Pleiku-nhận định: “Tổng thu ngân sách nhà nước của thành phố được giao là 1.617 tỷ đồng, riêng khoản thu từ đất là 1.002 tỷ đồng. Do đó, ngay khi bắt đầu năm ngân sách, Chi cục tranh thủ sự quan tâm của Thành ủy, UBND thành phố, Cục Thuế để triển khai đồng bộ các giải pháp. Chi cục tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, bám sát tình hình phát triển kinh tế-xã hội nhằm đôn đốc kịp thời vào ngân sách các nguồn thu phát sinh”.

Trong số thu tiền sử dụng đất của Chi cục, phần thu từ các dự án của tỉnh là 742 tỷ đồng, phần thu từ hồ sơ lẻ là 260 tỷ đồng. Chi cục chủ động phối hợp với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất để giải quyết các hồ sơ tiền sử dụng đất, 100% hồ sơ được tiếp nhận và xử lý kịp thời. Kết thúc quý I-2021, Chi cục Thuế TP. Pleiku đã thu 294,7 tỷ đồng, trong đó, nguồn thu tiền sử dụng đất chỉ đạt 108 tỷ đồng.



Trong quý I-2021, tổng thu ngân sách toàn tỉnh đạt 1.502,8 tỷ đồng, đạt 33% dự toán Trung ương giao và 30% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 23,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, khoản thu tiền sử dụng đất thực hiện 276,9 tỷ đồng, đạt 27,7% dự toán Trung ương giao, đạt 23,1% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 1,1% so với cùng kỳ năm 2020.

Đánh giá sơ bộ về khoản thu này, ông Lê Minh Nhựt-Cục trưởng Cục Thuế tỉnh-cho biết: “Đối với nguồn thu tiền sử dụng đất từ các dự án của tỉnh và các địa phương, cơ quan Thuế không chủ động được nguồn thu này, chủ yếu là do các địa phương, các cơ quan chức năng thực hiện đấu giá đất, khi có kết quả, cơ quan Thuế ra thông báo thu tiền sử dụng đất. Còn đối với phần thu từ hồ sơ lẻ trong dân thì đã có số lượng hồ sơ cố định hàng năm”.



Cũng theo ông Nhựt, thời gian tới, Cục Thuế tỉnh tiếp tục phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường về việc quản lý thu tiền thuê đất đối với các dự án chậm tiến độ; triển khai kết nối dữ liệu cơ quan Thuế với cơ quan Tài nguyên và Môi trường theo quy chế phối hợp giữa 2 bên; phối hợp với Sở Công thương, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư để được cung cấp kịp thời thông tin các dự án đầu tư mới, các dự án xây dựng cơ bản, các mỏ tài nguyên khoáng sản được cấp phép, các dự án giao đất, đấu giá đất để đôn đốc các ban quản lý dự án, nhà thầu xây dựng, nhà đầu tư thực hiện kê khai thuế, nộp thuế kịp thời đúng quy định.

Đồng thời, Cục Thuế chủ động phối hợp với các sở, ngành tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án giao đất, đấu giá đất có thu tiền sử dụng đất; chỉ đạo các chi cục tham mưu UBND cấp huyện để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án giao đất, đấu giá đất có thu tiền sử dụng đất nhằm khai thác nguồn thu từ đất đai bảo đảm tiến độ dự toán được giao.



SƠN CA