Ngành Tài chính tỉnh Gia Lai đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin

(GLO)- Thời gian qua, ngành Tài chính tỉnh Gia Lai đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động tài chính ngân sách nhằm nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo mục tiêu cải cách hành chính, góp phần xây dựng chính quyền điện tử ngày càng hiệu lực, hiệu quả.





Theo đó, Sở Tài chính đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quy trình xử lý công việc, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt nhằm cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa cơ quan. Đồng thời, Sở ban hành quy chế quản lý, sử dụng, khai thác có hiệu quả các phần mềm quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực tài chính ngân sách.

Bên cạnh đó, Sở còn đưa vào ứng dụng các phần mềm phục vụ cải cách hành chính công như: cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với dịch vụ đăng ký giá, cấp mã số đầu tư xây dựng cơ bản, cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các đơn vị dự toán. Thông qua các ứng dụng chuyên ngành, hệ thống cơ quan tài chính vừa có thể khai thác sử dụng, phục vụ yêu cầu công việc, vừa kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin khác.

Thông qua việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động chuyên môn đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính ngân sách các cấp. Ảnh: Hải Bình



Bà Hoàng Thị Minh Bình-Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch TP. Pleiku-cho hay: “Khối lượng công việc, hồ sơ của lĩnh vực tài chính rất nhiều và mang tính chất đặc thù. Do vậy, khi ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý, quản trị nội bộ và công việc, nghiệp vụ chuyên ngành đã giúp nâng cao hiệu quả công tác, giảm tải về mặt thời gian cho đội ngũ công chức. Ngoài ra, các ứng dụng chuyên ngành còn hỗ trợ tích cực cho việc trích xuất dữ liệu, số liệu phục vụ công tác tham mưu, việc lập báo cáo sẽ nhanh hơn, chính xác và chuyên nghiệp so với phương pháp thủ công trước đây”.



Trong số các ứng dụng của ngành Tài chính, nổi bật nhất là Hệ thống thông tin ngân sách-kho bạc (Tabmis) được triển khai vận hành trên toàn quốc từ năm 2012 đến nay. Hệ thống này ngày càng khẳng định được vai trò của kế toán ngân sách nhà nước và tầm quan trọng của công tác tham mưu đối với các cấp lãnh đạo trong quản lý ngân sách. Đồng thời, hệ thống này cũng mang lại những lợi ích thiết thực cho cơ quan, đơn vị quản lý ngân sách trong việc nâng cao hiệu quả thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của mình.



Ông Trương Thanh Tùng-Trưởng phòng Kế hoạch Thống kê (Sở Tài chính) phân tích: “Hệ thống Tabmis là ứng dụng lớn nhất và được thực hiện có hiệu quả trong ngành Tài chính. Không chỉ kết nối, chia sẻ dữ liệu thông tin giữa cơ quan Tài chính và Kho bạc, Tabmis còn giúp hỗ trợ lập các báo cáo tài chính, báo cáo quản trị theo nhiều tiêu thức phục vụ cho yêu cầu quản lý, điều hành ngân sách nhà nước. Ngoài ra, Tabmis cũng cung cấp thông tin nhanh, chính xác về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước ở mọi thời điểm, đảm bảo sự đồng bộ về dữ liệu thu, chi ngân sách giữa Kho bạc và các cơ quan Tài chính, Thuế, Hải quan, phục vụ kịp thời cho công tác chỉ đạo điều hành quản lý ngân sách trên địa bàn”.



Trong khi đó, tại các cơ quan Tài chính địa phương, từ thực tiễn ứng dụng, sử dụng hệ thống này để phục vụ chuyên môn, ông Trần Như Hoài Bảo-kế toán ngân sách (Phòng Tài chính-Kế hoạch thị xã Ayun Pa) cho biết: “Từ đặc thù công việc, tôi nhận thấy 2 chương trình giúp quản lý ngân sách hiệu quả là Tabmis và Kho dữ liệu của Bộ Tài chính. Trong quá trình sử dụng, chương trình đã hỗ trợ tối ưu việc lập các báo cáo về dự toán tài chính ngân sách nhà nước. Cung cấp thông tin nhanh, chính xác về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước ở mọi thời điểm, đảm bảo sự đồng bộ về dữ liệu tài chính ngân sách”.



Song song với việc ứng dụng CNTT, Sở Tài chính đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; sử dụng thiết bị tường lửa để quản lý và cấp phép các truy cập trên hệ thống, phát hiện và chặn các truy cập trái phép.

Ông Nguyễn Anh Dũng-Giám đốc Sở Tài chính-nhấn mạnh: “Phát triển và ứng dụng CNTT được Sở Tài chính xem là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong nhiều năm và đạt một số kết quả tích cực. Sở luôn được xếp loại mức độ ứng dụng CNTT ở tốp đầu. Kết quả xếp loại chỉ số cải cách hành chính năm 2020, Sở Tài chính được xếp thứ 2/20 sở, ban ngành của tỉnh. Có thể khẳng định, với những kết quả đạt được trong công tác ứng dụng CNTT, Sở Tài chính góp phần thực hiện có hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, thực hiện tốt chương trình Chính phủ điện tử. Đồng thời, góp phần nâng cao hiệu lực-hiệu quả quản lý nhà nước về ngân sách nói riêng, về quản lý nhà nước nói chung”.



HẢI BÌNH