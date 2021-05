Giá vàng hôm nay 16.5: Chốt tuần tăng mạnh, người mua vẫn "ngậm đắng"

Giá vàng hôm nay 16.5 tiếp tục tăng ở cả thị trường trong nước và thế giới. Vàng đã có một tuần giao dịch thăng hoa, thế nhưng nhà đầu tư trong nước vẫn thua lỗ sau 1 tuần mua vào.

Giá vàng trong nước chốt phiên giao dịch tuần này được Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 55,92 và 56,39 triệu đồng/lượng (mua - bán), giữ nguyên ở chiều mua vào và tăng 20.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với mở cửa phiên giao dịch sáng ngày 15.5. Chênh lệch giá mua - bán hiện là 470.000 đồng/lượng.



Trong khi đó, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng ở mức 55,90-56,40 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 10.000 đồng/lượng chiều mua vào và tăng 150.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với mở cửa phiên giao dịch sáng ngày 15.5. Chênh lệch giá bán cao hơn giá mua là 500.000 đồng/lượng.





Nhìn lại trung bình tuần qua, giá vàng trong nước tăng khoảng 200.000 đến 300.000 đồng/lượng. Tuy nhiên người mua vàng vẫn thu về khoản lỗ khá nặng.



Cụ thể, nếu nhà đầu tư mua vàng phiên đầu tuần (10.5) tại Tập đoàn DOJI với giá 56,15 triệu đồng/lượng và bán ra vào phiên hôm nay với mức 55,95 triệu đồng/lượng, người mua đã lỗ đến 200.000 đồng cho mỗi lượng vàng đầu tư.



Khoản lỗ của nhà đầu tư đến từ việc các đơn vị kinh doanh vàng trong nước vẫn điều chỉnh mức chênh lệch mua vào - bán ra khá cao, khoảng 500.000 đồng/lượng. Giới chuyên gia đánh giá, mức chênh lệch an toàn đối với người mua vàng là dưới ngưỡng 300.000 đồng/lượng.



Giá vàng thế giới đóng của phiên giao dịch tuần qua ở mức 1.743,9 USD/ounce. Đây là mức đỉnh giá cao nhất tính từ thời điểm đầu tháng 2.2021 đến nay. So với ngưỡng 1.702,9 USD/oz vào phiên chốt tuần trước, vàng ghi nhận mức tăng lên đến 41 USD cho mỗi oz.



Vàng tuần qua tăng do có nhiều yếu tố hỗ trợ. Trong đó, có thể kể đến sự suy thoái của đồng đô la và lợi suất trái phiếu kho bạc. Chỉ số USD Index đo lường sức mạnh đồng USD với các đồng tiền chủ chốt khác tiếp tục giảm mạnh.



Trong khi đó, hàng loạt dữ liệu kinh tế mới công bố của Mỹ bao gồm dữ liệu lạm phát, chỉ số giá tiêu dùng cốt lõi đều cao hơn dự báo trước đó của giới chuyên gia. Giá sản xuất tại Mỹ cũng cao hơn dự kiến.



Tình hình căng thẳng địa chính trị ngày càng gia tăng ở Trung Đông khi xung đột giữa Israel và Palestine ở Dải Gaza tiếp tục leo thang. Thêm vào đó diễn biến dịch phức tạp tại Ấn Độ và nhiều quốc gia cũng là yếu tố thúc đẩy vàng tăng giá.



Nhiều chuyên gia đang đặt niềm tin thời điểm này vàng sẽ là kênh trú ẩn an toàn cho dòng tiền, chính vì vậy, giá kim loại quý này sẽ sớm bứt phá.



Jeffrey Sica - người sáng lập công ty tư vấn Circle Squared Alternative Investments - cho rằng, những số liệu kinh tế tại Mỹ đang tạo tác động tích cực đến giá vàng và đà tăng của kim loại quý này có thể sẽ kéo dài trong tương lai.



Cùng quan điểm, Sean Lusk - đồng Giám đốc bảo hiểm rủi ro thương mại tại Walsh Trading - dự báo, vàng sẽ tiếp tục tăng lên trên 1.850 USD/ounce trong thời gian tới. Chuyên gia này thậm chí cho rằng, sau khi đi ngang ở vùng giá 1.900 USD cho tới cuối năm, giá vàng có thể bắt đầu một xu hướng tăng mạnh mới.

