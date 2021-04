Người trúng vé số Vietlott 141,8 tỉ đồng là nhân viên văn phòng ở TP HCM

Ngày 16-4, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tổ chức lễ trao giải Jackpot 1 trị giá 141,8 tỉ đồng cho ông N.D- nhân viên văn phòng của một tổ chức tại TP HCM.



Ông N.D nhận giải Jackpot 1



Trước đó, Vietlott đã tiếp nhận vé xổ số tự chọn Power 6/55 từ ông N.D. Qua kiểm tra trên hệ thống kỹ thuật và hồ sơ kèm theo, Vietlott xác định tờ vé số của ông N.D đã may mắn trúng giải Jackpot 1 sản phẩm Power 6/55 thuộc kỳ quay số ngày 3-4.



Khoảng 8 giờ ngày 3-4, ông N.D đến điểm bán hàng của Vietlott số 53 đường Nguyễn Súy, phường Tân Quý, quận Tân Phú, TP HCM chi ra 420.000 đồng để mua 6 vé Bao 7 loại hình vé số Power 6/55, mỗi vé gồm 7 cặp số. Thế là 1 trong 6 vé này có 6 cặp số trùng với kết quả trúng thưởng giải Jackpot 1 là 02-04-34-38-41-55.



Tại lễ trao giải, ông N.D đã nộp thuế thu nhập cá nhân hơn 14,1 tỉ đồng và ủng hộ 4,5 tỉ đồng đến các chương trình an sinh xã hội. Đây cũng là mức đóng góp an sinh xã hội lớn nhất từ trước đến nay của các khách hàng trúng giải Jackpot vé số Vietlott.

Theo Thy Thơ (NLĐO)