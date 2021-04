Ngành Ngân hàng: Không đánh đổi lợi nhuận với rủi ro

(GLO)- Lời Tòa soạn: Liên quan đến vấn đề thị trường bất động sản, chứng khoán “nóng” lên trong thời gian qua, ông Nguyễn Hữu Nghị-Phó Giám đốc phụ trách Ngân hàng Nhà nước-Chi nhánh tỉnh đã có cuộc trao đổi với phóng viên Báo Gia Lai điện tử về tình hình hoạt động cũng như quan điểm của Ngân hàng Nhà nước đối với một số lĩnh vực đầu tư.

* P.V: Thời gian gần đây, thị trường đầu tư chứng khoán và bất động sản đang “nóng” lên, tạo sóng một cách bất thường. Những yếu tố này liệu có tác động đến hoạt động ngân hàng hay không, thưa ông?



- Ông NGUYỄN HỮU NGHỊ: Thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước-Chi nhánh tỉnh liên tục theo sát, cập nhật diễn biến thị trường tài chính ngân hàng và các lĩnh vực đầu tư liên quan đến tăng trưởng tín dụng “nóng” như: bất động sản, chứng khoán, năng lượng tái tạo... để có giải pháp chỉ đạo, cảnh báo kịp thời.



Ngân hàng Nhà nước-Chi nhánh tỉnh chỉ đạo các chi nhánh ngân hàng mở rộng tín dụng phải đi đôi với an toàn, hiệu quả. Ảnh: Sơn Ca



Thông qua kết quả hoạt động ngân hàng trong quý I cho thấy, tổng dư nợ đạt 92.412 tỷ đồng, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm 2020, nhưng lại giảm tới 2,1% so với thời điểm cuối năm 2020. Huy động vốn đạt 42.285 tỷ đồng, tăng 14,4% so với cùng kỳ và tăng 5,1% so với thời điểm cuối năm 2020.

Các chi nhánh ngân hàng tích cực thực hiện các giải pháp kiểm soát chất lượng tín dụng và xử lý nợ xấu nên tỷ lệ nợ xấu toàn ngành còn 3% tổng dư nợ, giảm được 0,81% so với cuối năm 2020. Từ những chỉ số nêu trên, có thể khẳng định hoạt động ngân hàng tại Gia Lai rất ổn định và chưa có dấu hiệu tăng trưởng tín dụng đột biến, bất thường.



* P.V: Xin ông cho biết quan điểm của ngành Ngân hàng đối với các hoạt động đầu tư tín dụng cho các ngành, lĩnh vực kinh tế như thế nào?



- Ông NGUYỄN HỮU NGHỊ: Những năm qua, Ngân hàng Nhà nước-Chi nhánh tỉnh luôn quán triệt tinh thần chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là không đánh đổi lợi nhuận với rủi ro. Các tổ chức tín dụng phải chủ động điều hành hoạt động kinh doanh, mở rộng tín dụng phải đi đôi với kiểm soát an toàn hệ thống thanh khoản.

Ngay từ đầu năm 2021, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-NHNN, quán triệt tinh thần tăng trưởng hợp lý với nâng cao chất lượng tín dụng gắn với hoạt động sản xuất kinh doanh; kiểm soát đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro; tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.

Tại Gia Lai, ngành Ngân hàng đang ưu tiên cho lĩnh vực nông nghiệp-nông thôn, 5 nhóm ngành, lĩnh vực kinh tế ưu tiên, doanh nghiệp nhỏ và vừa, chương trình kết nối ngân hàng-doanh nghiệp là hoàn toàn phù hợp với định hướng cơ cấu tín dụng và sự chuyển dịch nền kinh tế. Đối với lĩnh vực tín dụng tiêu dùng, đời sống hoặc bất động sản, dư nợ tín dụng chiếm tỷ trọng không đáng kể.

Ngành Ngân hàng tiếp tục ưu tiên vốn tín dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần tăng trưởng kinh tế bền vững. Ảnh: Sơn Ca



* P.V: Để tiếp tục giữ vững sự ổn định, an toàn và hiệu quả trong bối cảnh hiện nay, Ngân hàng Nhà nước-Chi nhánh tỉnh có những giải pháp nào, thưa ông?



- Ông NGUYỄN HỮU NGHỊ: Hoạt động ngân hàng vẫn đang phải đối mặt với các yếu tố, điều kiện không thuận lợi do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, một số lĩnh vực như: bất động sản, chứng khoán, điện mặt trời, điện gió đang có dấu hiệu tăng trưởng “nóng”, tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Vì vậy, Ngân hàng Nhà nước-Chi nhánh tỉnh yêu cầu các chi nhánh ngân hàng thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại hội nghị trực tuyến triển khai công tác tín dụng năm 2021. Đối với các chi nhánh ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu chiếm trên 3% tổng dư nợ thì cần chủ động triển khai các giải pháp để thu hồi nợ, đưa tỷ lệ nợ xấu xuống dưới 3%.

Ngân hàng Nhà nước-Chi nhánh tỉnh lưu ý các chi nhánh ngân hàng tăng trưởng tín dụng phải đi đôi với kiểm soát chất lượng, đảm bảo an toàn vốn, hạn chế phát sinh nợ xấu. Đồng thời, tiếp tục thực hiện các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh theo chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước.



* P.V: Xin cảm ơn ông!

SƠN CA (thực hiện)