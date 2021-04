Giá vàng hôm nay 19-4: Giá vàng trang sức "dậy sóng" khi vừa mở cửa giao dịch

Giá vàng SJC tăng mạnh khi vừa mở cửa giao dịch tuần mới, lên sát mốc 56 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá mua bán vẫn được các doanh nghiệp giữ ở mức khoảng 400.000 đồng/lượng.





Trong khi giá vàng thế giới mở cửa tuần giao dịch ngày 19-4 ổn định quanh mốc 1.775 USD/ounce lúc 8 giờ 30 theo giờ Việt Nam thì giá vàng SJC lại "dậy sóng".



Giá vàng trong nước tăng mạnh đầu tuần



Vừa mở cửa giao dịch, Công ty Vàng bạc - Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng mua vào 55,45 triệu đồng/lượng, bán ra 55,8 triệu đồng/lượng - tăng 180.000 đồng mỗi lượng so với giá cuối tuần rồi.



Công ty Vàng bạc - Đá quý Phú Nhuận (PNJ) giao dịch vàng SJC mua vào 55,4 triệu đồng/lượng, bán ra 55,8 triệu đồng/lượng.



Tuy vậy, chênh lệch giá mua bán vẫn được các doanh nghiệp giữ ở mức khoảng 400.000 đồng/lượng, thậm chí có doanh nghiệp thu hẹp về 350.000 đồng/lượng, phản ánh sức mua trên thị trường không cao, bất chấp giá vàng biến động mạnh.



Trong khi đó, giá vàng trang sức, giá vàng nhẫn 24K các loại có xu hướng tăng mạnh hơn vàng SJC. Cụ thể, Công ty SJC giao dịch giá vàng trang sức 24K mua vào 52,68 triệu đồng/lượng, bán ra 53,28 triệu đồng/lượng - tăng gần 800.000 đồng mỗi lượng so với cuối tuần qua. Công ty PNJ niêm yết vàng trang sức mua vào 52,8 triệu đồng/lượng, bán ra 53,4 triệu đồng/lượng.



Giá vàng trang sức tăng vọt được một số doanh nghiệp lý giải do nguồn cung vàng nguyên liệu tiếp tục bị siết chặt khi cơ quan quản lý kiểm soát chặt đường biên giới để phòng dịch Covid-19.



Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 49,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC khoảng 6,2 triệu đồng/lượng và thấp hơn vàng trang sức 2,8 triệu đồng/lượng. Giá vàng trang sức tăng mạnh hơn những ngày qua giúp thu hẹp khoảng cách với giá thế giới.





Trên thị trường ngoại tệ, tỉ giá trung tâm sáng nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 23.190 đồng/USD, giảm 6 đồng/USD so với cuối tuần trước. Dù vậy, giá USD ở các ngân hàng thương mại lại nhích nhẹ 5 USD, lên 22.985 đồng/USD mua vào, 23.165 đồng/USD bán ra.





Theo Thái Phương (NLĐO/Ảnh: Tấn Thạnh)