Giá vàng hôm nay 11-4: Vàng SJC lao dốc cuối tuần

Giá vàng SJC quay đầu giảm mạnh vào cuối tuần giúp thu hẹp khoảng cách chênh lệch với giá thế giới.





Giá vàng trong nước đi xuống vào cuối tuần



Chủ nhật 11-4, thị trường vàng trong nước và thế giới nghỉ giao dịch. Giá vàng SJC được một số tiệm vàng niêm yết mua vào 54,9 triệu đồng/lượng, bán ra 55,1 triệu đồng/lượng.



Chênh lệch giá vàng mua - bán chỉ còn khoảng 200.000 đồng/lượng khi nhu cầu ngày cuối tuần thường không cao.



Giá vàng trang sức, vàng nhẫn 24K các loại cũng lùi xuống 50,7 triệu đồng/lượng mua vào, 50,95 triệu đồng/lượng bán ra, thấp hơn vàng SJC trên 4 triệu đồng/lượng.



Chênh lệch của giá vàng trang sức với giá vàng SJC tiếp tục ở mức cao dù nhu cầu giao dịch trên thị trường không tăng mạnh.



So với cuối tuần trước, giá vàng SJC mất khoảng 200.000 đồng/lượng.



Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới đóng cửa tuần giao dịch ở mức 1.744 USD/ounce, tăng 16 USD mỗi ounce so với cuối tuần trước, tương đương 450.000 đồng/lượng.



Sau khi hồi phục trong tuần qua, giá vàng tiếp tục được cả giới phân tích và nhà đầu tư kỳ vọng sẽ tiếp tục đi lên vào những ngày tới.



Cụ thể, theo kết quả khảo sát về xu hướng giá vàng của Kitco ở Phố Wall, có 15 chuyên gia phân tích tham gia trả lời, trong đó tới 60% người dự báo giá vàng tăng, chỉ 20% người dự đoán giá vàng giảm và số còn lại tin rằng giá vàng sẽ đi ngang.



Tại cuộc khảo sát trực tuyến ở Main Street (Mỹ) có 1.201 nhà đầu tư trả lời, trong đó cũng có tới 65% người cho rằng giá vàng sẽ đi lên, chỉ 20% ý kiến dự đoán giá vàng giảm và số còn lại nói kim loại quý sẽ đi ngang.



Theo các chuyên gia, tâm lý lạc quan về xu hướng của giá vàng trong ngắn hạn đã trở lại khi kim loại quý đóng cửa đạt mức cao nhất trong 2 tuần. Nhà đầu tư cũng kỳ vọng vào đà tăng khi giá vàng tiến sát ngưỡng cản tâm lý 1.750 USD/ounce.



Ngưỡng kháng cự tiếp theo của giá vàng là 1.760 USD/ounce và giới phân tích cho rằng nếu đồng USD đảo chiều trong những ngày tới, giá vàng có thể hưởng lợi và bật tăng mạnh.



Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 48,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng SJC trên 6 triệu đồng/lượng và thấp hơn vàng trang sức 2,3 triệu đồng/lượng, thu hẹp đáng kể so với những ngày trước.





Tỉ giá trung tâm cuối tuần được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 23.214 đồng/USD, giảm 22 đồng mỗi USD so với cuối tuần trước. Dù vậy, giá USD ở các ngân hàng thương mại vẫn tiếp tục ổn định quanh 22.980 đồng/USD mua vào, 23.160 đồng/USD bán ra, không thay đổi so với cuối tuần trước.





Theo Thái Phương (NLĐO/Ảnh: Tấn Thạnh)