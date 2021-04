Gia Lai: Tín hiệu khả quan trong thu ngân sách

(GLO)- Mặc dù gặp bất lợi do dịch Covid-19 bùng phát vào đầu năm, song kết thúc quý I-2021, tổng thu nội địa do ngành Thuế tỉnh Gia Lai quản lý đạt tới 31,6% dự toán Trung ương giao, tăng gần 18% so với cùng kỳ năm ngoái.

Kết thúc quý I-2021, tổng thu ngân sách nhà nước do Chi cục Thuế khu vực Ayun Pa-Phú Thiện-Ia Pa thực hiện 41,435 tỷ đồng, đạt 35% dự toán và tăng 13% so với cùng kỳ năm 2020. Nếu trừ đi nguồn thu tiền sử dụng đất thì số thu ngân sách tăng tới 40% so với cùng kỳ năm ngoái.

Chi cục trưởng Nguyễn Quang Phương nhận định: “Công tác thu ngân sách được sự quan tâm chỉ đạo sát sao từ cấp ủy, chính quyền địa phương và Cục Thuế tỉnh. Về phía Chi cục, chúng tôi tập trung quản lý chặt chẽ nguồn thu từ công thương nghiệp-dịch vụ ngoài quốc doanh, điều chỉnh công tác quản lý thuế hộ kinh doanh, khai thác có hiệu quả nguồn thu từ hoạt động xây dựng nhà ở tư nhân hoặc xây dựng các công trình đầu tư công, đặc biệt là thu từ hoạt động xây dựng, lắp đặt vãng lai. Công tác xử lý nợ thuế có hiệu quả cũng là một yếu tố góp phần tăng thu đầu năm”.

Bên cạnh khai thác hiệu quả nguồn thu mang tính ổn định, Chi cục Thuế khu vực Ayun Pa-Phú Thiện-Ia Pa có sự đột biến về nguồn thu kinh doanh xăng dầu, tăng khoảng 6 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Cán bộ Chi cục Thuế Pleiku hướng dẫn hộ kinh doanh kê khai thuế. Ảnh: Sơn Ca

Tương tự, Chi cục Thuế khu vực Đak Đoa-Mang Yang cũng đạt hơn 30% dự toán. Chi cục trưởng Hoàng Phi Dũng phân tích: “Ngay từ đầu năm, Chi cục đã triển khai có hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế trong hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện nghĩa vụ thuế. Đồng thời, đơn vị phối hợp với Ban Quản lý dự án, Phòng Tài chính-Kế hoạch để nắm thông tin các dự án đầu tư trong năm 2021.

Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp, Chi cục đã thu kịp thời các nguồn thu phát sinh từ lệ phí đất của Dự án sân golf Công ty cổ phần Tập đoàn FLC, thuế xây dựng công trình điện mặt trời mái nhà của hộ gia đình, tăng thuế của nhóm cá nhân xây dựng cơ bản các công trình vốn nhà nước và thu tiền thuê đất năm 2021 của một số doanh nghiệp”.

Còn tại Chi cục Thuế khu vực An Khê-Đak Pơ-Kông Chro, tổng thu ngân sách đạt 38,794 tỷ đồng, chiếm 28,8% dự toán và bằng 87,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

“Ngay từ đầu năm, các xã, phường, thị trấn phối hợp với cơ quan Thuế trong công tác thu nợ, thu thuế xây dựng cơ bản nhà ở tư nhân, kinh doanh vận tải và các khoản thu khác. Về phía Chi cục, chúng tôi thường xuyên đôn đốc các doanh nghiệp, hộ kinh doanh nộp số thuế được gia hạn, số thuế còn nợ hoặc thông báo thu nộp kịp thời các khoản thuế phát sinh trong quý I-2021”-Chi cục trưởng Đào Ngọc Quang chia sẻ.

Các công trình điện mặt trời mái nhà đang đóng góp nguồn thu đáng kể cho ngân sách Nhà nước. Ảnh: Sơn Ca

Kết thúc quý I-2021, tổng thu ngân sách toàn tỉnh thực hiện được 1.502,8 tỷ đồng, đạt 33% dự toán Trung ương giao, đạt 29,8% dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 23,4% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, tổng thu nội địa do ngành Thuế thực hiện 1.432,5 tỷ đồng, đạt 31,6% dự toán Trung ương giao, đạt 28,5% dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 17,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Đã có 9/11 đơn vị đạt và vượt dự toán giao (25% dự toán).

Hầu hết các khoản thu, sắc thuế chính đều tăng trưởng đáng kể. Đơn cử như thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương tăng 38,1% so với cùng kỳ năm ngoái, nguyên nhân chủ yếu do sản lượng phát điện các công ty thủy điện tăng, một số doanh nghiệp khác tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh cao.

Nguồn thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 98,1% so với cùng kỳ năm 2020, nguyên nhân do doanh nghiệp tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tăng và phát sinh thuế nhà thầu nước ngoài thực hiện cung cấp, lắp ráp máy móc, thiết bị cho Nhà máy Điện gió Yang Trung và Dự án Điện gió Cửu An. Trong khi đó, nguồn thu từ khu vực thương nghiệp ngoài quốc doanh tăng 31,2% so với cùng kỳ năm ngoái, nguyên nhân chính do sản lượng phát điện tăng nên số thuế nộp tăng tới 150% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trao đổi với P.V, ông Lê Minh Nhựt-Cục trưởng Cục Thuế tỉnh-khẳng định: “Tuy bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng kết quả thu ngân sách có sự tăng trưởng tích cực, đáng ghi nhận”.

Để đạt được kết quả đó, ngay từ đầu năm, Cục Thuế tỉnh giao chỉ tiêu để các đơn vị thu có giải pháp khai thác tối đa, hiệu quả nguồn thu cũng như chủ động rà soát bất cập, vướng mắc về chính sách. Đồng thời, thực hiện phân tích, đánh giá kết quả thu hàng tháng của từng đơn vị để có giải pháp chỉ đạo quyết liệt, kịp thời.

SƠN CA