Gia Lai: Ngành Ngân hàng chú trọng công tác an sinh xã hội

(GLO)- Song song với nhiệm vụ kinh doanh, các chi nhánh ngân hàng trên địa bàn tỉnh Gia Lai luôn tích cực tham gia công tác an sinh xã hội bằng những việc làm thiết thực.





Khi tình hình dịch Covid-19 bùng phát trên địa bàn tỉnh, ngành Ngân hàng đã chủ động chung tay cùng với địa phương thực hiện “mục tiêu kép”. Một số đơn vị tiên phong như: Agribank Gia Lai, BIDV Gia Lai, BIDV Nam Gia Lai, BIDV Phố Núi, Vietcombank Gia Lai, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã đóng góp kinh phí ủng hộ công tác phòng-chống dịch tổng cộng 1,7 tỷ đồng và trao tặng 1.700 bộ đồ bảo hộ y tế. Đây là nghĩa cử thể hiện tinh thần trách nhiệm chung tay vì cộng đồng, mong muốn góp thêm nguồn lực hỗ trợ kịp thời cho đơn vị, lực lượng, cơ quan chức năng nơi tuyến đầu phòng-chống dịch Covid-19.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Agribank ủng hộ 700 triệu đồng cho tỉnh Gia Lai thực hiện công tác phòng-chống dịch. Ảnh: Sơn Ca



Ông Đặng Văn Quyền-Giám đốc BIDV Nam Gia Lai-cho biết: “Ngoài tích cực góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, cả 3 chi nhánh BIDV tại Gia Lai thường xuyên tổ chức các hoạt động an sinh xã hội như: tài trợ xây dựng trường học, tặng quà Tết cho đồng bào nghèo, tặng học bổng cho học sinh nghèo, xây dựng nhà tình nghĩa. Thông qua các hoạt động giàu ý nghĩa này, chúng tôi mong muốn thể hiện tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng”.

Không dừng lại ở hoạt động ủng hộ công tác phòng-chống dịch Covid-19, cuối tháng 3-2021, cả 3 chi nhánh tiếp tục trao tặng 680 triệu đồng để xây dựng 3 căn nhà cho hộ nghèo trên địa bàn huyện Chư Prông, xây dựng thư viện Trường Tiểu học số 1 thị trấn Đak Đoa và trang bị khu vui chơi tại Trường Mầm non Ia Băng (huyện Đak Đoa).



Cùng với đó, cuối tháng 3-2021, Agribank Đông Gia Lai đã tài trợ 2 xe cứu thương với tổng trị giá 2,8 tỷ đồng cho Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Đak Pơ và TTYT huyện Mang Yang. Ông Nguyễn Văn Tha-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mang Yang-cho hay: “Việc tiếp nhận món quà từ Agribank sẽ góp phần cùng ngành Y tế chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn ngày càng tốt hơn”.

Còn ông Nguyễn Đình Tuấn-Phó Giám đốc Sở Y tế thì ghi nhận: “Thời gian qua, Agribank Gia Lai và Agribank Đông Gia Lai đã tài trợ 2 xe cứu thương cho TTYT huyện Chư Prông và TTYT huyện Đak Đoa. Gần đây nhất là tài trợ thêm 2 xe cứu thương cho TTYT huyện Mang Yang và TTYT huyện Đak Pơ. Việc làm này thể hiện sự quan tâm của Agribank đối với công tác an sinh xã hội, góp phần chăm lo sức khỏe cộng đồng; giúp các địa phương khắc phục được khó khăn trong khám-chữa bệnh, nhất là công tác cấp cứu, chuyển viện đối với các bệnh nhân kịp thời, an toàn và hiệu quả”.

Agribank Đông Gia Lai trao tặng xe cứu thương cho TTYT huyện Mang Yang. Ảnh: Sơn Ca



Mới đây nhất, trong khuôn khổ Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 62-2021, đại diện lãnh đạo Agribank Việt Nam đã trao tặng tỉnh Gia Lai 5 tỷ đồng phục vụ hoạt động an sinh xã hội và tài trợ 1 tỷ đồng để xây dựng “Ngân hàng cây xanh” hưởng ứng Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Ông Nguyễn Dự-Giám đốc Agribank Gia Lai-chia sẻ: “Song song với nhiệm vụ kinh doanh, việc góp phần thực hiện an sinh xã hội thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng. Từ nguồn quỹ “An sinh xã hội” của Agribank, chúng tôi tài trợ hàng chục tỷ đồng để xây dựng trường học, tặng xe cứu thương, xây dựng nhà ở cho người nghèo. Bên cạnh đó, hàng năm, chúng tôi còn vận động cán bộ, nhân viên đóng góp ngày lương để chung tay thực hiện các hoạt động thiện nguyện”.



Luôn theo sát và đồng hành cùng các ngân hàng trong công tác an sinh xã hội, ông Nguyễn Hữu Nghị-Phó Giám đốc phụ trách Ngân hàng Nhà nước tỉnh-khẳng định: “Trong những năm qua, các chi nhánh ngân hàng trên địa bàn luôn đi đầu, chung tay chia sẻ trách nhiệm xã hội, chia sẻ với cộng đồng, thực thi có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác an sinh xã hội. Trong 2 năm (2019-2020), các chi nhánh ngân hàng trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, tiết giảm chi phí để tiếp tục dành kinh phí tài trợ cho công tác an sinh xã hội với tổng số tiền trên 100 tỷ đồng”.



SƠN CA