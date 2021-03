Giá vàng hôm nay 15-3: Vàng SJC tiếp tục bỏ xa giá thế giới

Trong khi giá vàng SJC vẫn neo ở mức cao, giá vàng trang sức có xu hướng giảm mạnh cùng nhịp với vàng thế giới.



Giá vàng trong nước lao dốc giảm mạnh tới 330.000 đồng

Giá vàng trang sức thấp hơn vàng SJC tới 3,6 triệu đồng/lượng



Lúc 9 giờ 30 sáng 15-3, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng mua vào 55,4 triệu đồng/lượng, bán ra 55,8 triệu đồng/lượng, ổn định so với giá đóng cửa cuối tuần.



Một số doanh nghiệp vàng khác, như chuỗi cửa hàng Mi Hồng (TP HCM) giao dịch vàng SJC mua vào 55,45 triệu đồng/lượng, bán ra 55,7 triệu đồng/lượng, tăng nhẹ 30.000 đồng mỗi lượng.



Không chỉ giá vàng trang sức, vàng nhẫn 24K các loại cũng có sự cách biệt đáng kể giữa các doanh nghiệp, khi giá vàng trong nước đang ở vùng cao hơn nhiều so với giá thế giới.



Như Công ty SJC niêm yết vàng nhẫn trơn các loại mua vào 51,55 triệu đồng/lượng, bán ra 52,15 triệu đồng/lượng, giảm 50.000 đồng mỗi lượng so với cuối tuần trước. Mi Hồng giao dịch vàng nhẫn trơn mua vào 51,5 triệu đồng/lượng, bán ra 51,75 triệu đồng/lượng.



Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) giao dịch vàng nhẫn 24K quanh 51,7 triệu đồng/lượng mua vào, 53,6 triệu đồng/lượng bán ra.



Dù vậy, giá vàng trang sức 24K có xu hướng giảm mạnh hơn, giúp khoảng cách chênh lệch với giá thế giới thu hẹp; trong khi vàng SJC tiếp tục neo mức rất cao.



Lúc 9 giờ 30, theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới giao ngay ở mức 1.725 USD/ounce, giảm nhẹ so với giá đóng cửa cuối tuần. Giá kim loại quý đang chịu sức ép khi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ hồi phục, dù Mỹ vừa thông qua gói kích thích kinh tế trị giá 1.900 tỉ USD. Dù vậy, các nhà đầu tư cũng kỳ vọng kim loại quý sẽ tiếp tục đi lên trong những ngày tới, theo kết quả cuộc khảo sát về xu hướng giá vàng của Kitco.



Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 48,2 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng SJC tới 8,5 triệu đồng/lượng và thấp hơn vàng trang sức khoảng 4 triệu đồng/lượng.

Tỉ giá trung tâm sáng nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 23.200 đồng/USD, tăng mạnh 17 đồng mỗi USD so với cuối tuần. Giá USD ở các ngân hàng thương mại cũng nhảy vọt lên 22.975 đồng/USD mua vào, 23.155 đồng/USD bán ra, tăng 15 đồng mỗi USD so với cuối tuần.



Theo Thái Phương. Ảnh: Tấn Thạnh (NLĐO)