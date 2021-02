Tín dụng chính sách: Trụ cột trong công tác giảm nghèo

(GLO)- Năm 2020, Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) tỉnh Gia Lai đã nỗ lực vượt khó, tích cực đồng hành hỗ trợ khách hàng, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng, nâng tổng dư nợ tín dụng đạt gần 4.900 tỷ đồng, chất lượng tín dụng được giữ vững, đồng thời góp phần đảm bảo an sinh xã hội.



Đồng hành cùng người nghèo vượt qua đại dịch Covid-19



Năm 2020 vừa khép lại với nhiều biến động, khó khăn tác động đến nền kinh tế-xã hội nói chung và hoạt động ngân hàng nói riêng.

Ký kết hợp đồng tín dụng và giải ngân cho vay trả lương ngừng việc. Ảnh: Sơn Ca



Trên tinh thần không để người yếu thế bị bỏ lại phía sau, Ngân hàng CSXH tỉnh Gia Lai đã chủ động vào cuộc, xây dựng phương án hoạt động, không để dịch bệnh ảnh hưởng đến việc phục vụ khách hàng; chỉ đạo các phòng giao dịch (PGD) nắm bắt kịp thời những ảnh hưởng, thiệt hại do thiên tai, đại dịch Covid-19 để có giải pháp hỗ trợ kịp thời.

Anh Sonh (làng Tươh, xã Glar, huyện Đak Đoa) cho biết: “Năm 2017, tôi đã vay 40 triệu đồng từ nguồn vốn hộ nghèo tại PGD Ngân hàng CSXH huyện để đầu tư trồng cà phê. Tháng 2-2020, tôi đã trả hết nợ vay cho ngân hàng. Tuy nhiên, do nắng hạn và giá cà phê xuống thấp nên gia đình tôi vẫn còn khó khăn. Tôi đã đề nghị cho vay lại để có tiền đầu tư cho sản xuất”.

Vừa qua, anh Sonh đã được PGD tạo điều kiện vay chương trình hộ cận nghèo với số tiền 40 triệu đồng trong thời gian 3 năm. Có nguồn vốn này, anh Sonh tiếp tục đầu tư sản xuất để có thêm thu nhập.



Tương tự, chị Đinh Thị Ren (làng Chro Ktu, xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ) cũng được PGD Ngân hàng CSXH huyện cho vay chương trình hộ nghèo 50 triệu đồng với thời gian vay hợp lý để chăn nuôi 3 con bò. “Năm nay ảnh hưởng dịch bệnh, thời tiết lại không thuận lợi nên thu nhập và đời sống bà con rất khó khăn. Rất may mắn là chính quyền địa phương, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã tạo điều kiện cho tôi vay vốn Ngân hàng CSXH. Có vốn trong tay, tôi đầu tư nuôi bò để có nguồn thu nhập ổn định”-chị Đinh Thị Ren vui vẻ cho biết.



Song song với việc thực hiện các giải pháp hỗ trợ khách hàng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng CSXH Việt Nam, Chi nhánh đã tập trung triển khai các chương trình tín dụng, ưu tiên nguồn lực tài chính hỗ trợ bà con nghèo vững vàng hơn trong cuộc sống. Theo đó, doanh số cho vay hộ nghèo đạt hơn 211 tỷ đồng với 5.625 lượt hộ vay, doanh số cho vay hộ cận nghèo đạt hơn 395 tỷ đồng với 9.337 lượt hộ vay, doanh số cho vay hộ mới thoát nghèo đạt hơn 312 tỷ đồng với 7.908 lượt hộ vay.

Nhờ nguồn vốn của ngân hàng, bà con đã đầu tư sản xuất kinh doanh, chủ động tạo thêm việc làm, tăng thu nhập để cải thiện cuộc sống. Qua đó, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh năm 2020 giảm còn 4,5% (giảm 2,5% so với năm 2019) và 18 xã được công nhận nông thôn mới năm 2020.

Nói về vai trò của đồng vốn tín dụng chính sách, ông Nguyễn Đăng Chung-Chủ tịch UBND xã Đông (huyện Kbang) cho biết: “Hàng tháng, tôi tham gia họp cùng với các hội, đoàn thể, các tổ tiết kiệm và vay vốn để nắm bắt tình hình sử dụng vốn tín dụng chính sách của bà con. Qua đó, kịp thời chấn chỉnh các vấn đề bất cập, giúp người dân phát huy vai trò của đồng vốn. Với những kết quả đạt được, địa phương xác định nguồn vốn tín dụng chính sách cùng với các nguồn lực khác của Nhà nước và nhân dân đã góp phần quan trọng vào mục tiêu giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã nhà”.



Đảm bảo mục tiêu tăng trưởng, giữ vững chất lượng tín dụng



Năm 2020, Ngân hàng CSXH tỉnh đã chủ động tham mưu giúp Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Đại diện Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22-11-2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Trong năm, nguồn vốn ngân sách địa phương đã ủy thác sang Ngân hàng CSXH tỉnh đạt 40 tỷ đồng, nâng tổng nguồn vốn ngân sách địa phương đạt gần 231 tỷ đồng.

“Tín dụng chính sách xã hội là công cụ hỗ trợ giảm nghèo hiệu quả. Do vậy, huyện Ia Grai đã thực hiện ủy thác cho PGD Ngân hàng CSXH huyện 3,3 tỷ đồng để cho vay hộ nghèo và các đối tượng khác. Thực tế cho thấy, người dân phấn khởi, tin tưởng vào hoạt động của Ngân hàng CSXH. Về phía cấp ủy, chính quyền rất quan tâm, kiện toàn hoạt động của ban đại diện cấp huyện, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động tín dụng chính sách phát huy hiệu quả, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững tại địa phương”-ông Lê Ngọc Quý-Chủ tịch UBND huyện Ia Grai-nhấn mạnh.

Trụ sở Ngân hàng CSXH tỉnh. Ảnh: Sơn Ca



Mặt khác, Ngân hàng CSXH tỉnh phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các sở, ban ngành, hội đoàn thể để thông tin các chương trình tín dụng ưu đãi. Thông qua đó, đơn vị phối hợp lồng ghép với các chương trình, dự án khác nhằm nâng cao hiệu quả đồng vốn. Cầu nối đặc biệt này đã góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương, tạo được sự thống nhất trong nhận thức và hành động, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị.

Từ thực tế công tác phối hợp ủy thác cho vay, bà Phó Thị Liên-Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đak Pơ-bày tỏ: “Để chị em phụ nữ sử dụng vốn đúng mục đích và có hiệu quả, Hội đã chỉ đạo hội cơ sở trực tiếp đến từng gia đình hội viên để hướng dẫn cách thức sử dụng vốn hiệu quả, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Hiện nay, đa số hội viên phụ nữ đã vay vốn ngân hàng CSXH và có điều kiện vươn lên cải thiện cuộc sống gia đình”.



Tính đến ngày 31-12-2020, tổng nguồn vốn của Ngân hàng CSXH tỉnh đạt 4.900 tỷ đồng, tăng gần 320 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Trong đó, nguồn vốn ngân sách trung ương hơn 4.000 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 82,9%; nguồn vốn huy động tại địa phương gần 610 tỷ đồng, chiếm 12,4%; nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác đạt gần 231 tỷ đồng, chiếm 4,7%. Tổng dư nợ tín dụng toàn tỉnh đạt 4.900 tỷ đồng với 140.209 hộ dư nợ, tăng 317 tỷ đồng so với đầu năm, tỷ lệ tăng trưởng tín dụng đạt gần 7% (đạt 100% kế hoạch Trung ương giao).

Trong năm, doanh số cho vay đạt tới 1.748 tỷ đồng với 50.139 lượt hộ vay, bằng 106% so với năm 2019; doanh số thu nợ đạt tới 1.436 tỷ đồng, bằng 113% so với năm 2019. Tỷ lệ nợ quá hạn chỉ chiếm 0,14%/tổng dư nợ. Có thể khẳng định rằng, trong một năm đặc biệt khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nhưng các chỉ số quan trọng đều đạt và vượt so với cùng kỳ năm trước, chất lượng tín dụng tiếp tục được củng cố và nâng cao, Chi nhánh đã được Ngân hàng CSXH Việt Nam công nhận đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.



Hướng tới mục tiêu quy mô tín dụng trên 5.000 tỷ đồng



Để xứng đáng với danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới mà Đảng, Nhà nước đã tặng Ngân hàng CSXH Việt Nam, Ngân hàng CSXH tỉnh bước vào năm 2021 với tâm thế chủ động, quyết tâm cao nhất. Bám sát kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh (giai đoạn 2021-2025) và định hướng, kế hoạch tăng trưởng tín dụng của Ngân hàng CSXH Việt Nam, Chi nhánh đặt ra mục tiêu trọng tâm của năm 2021. Theo đó, nguồn vốn ngân sách địa phương tăng 50 tỷ đồng; vốn huy động tăng 50 tỷ đồng, phấn đấu tăng trưởng tín dụng đạt từ 7% trở lên; nợ quá hạn dưới 0,15% tổng dư nợ.



Ông Lê Văn Chí-Giám đốc Ngân hàng CSXH tỉnh Gia Lai-nhấn mạnh: “Trên cơ sở dự báo những thuận lợi và khó khăn, chúng tôi tiếp tục tranh thủ nguồn vốn trung ương, đẩy mạnh huy động vốn địa phương để đáp ứng kịp thời nhu cầu vay của hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các sở, ban ngành chức năng nắm chắc số liệu điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2020 để chủ động triển khai cho vay từ những ngày đầu năm 2021, đảm bảo 100% hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu, đủ điều kiện đều được vay vốn”.



SƠN CA