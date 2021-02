Tâm điểm cổ phiếu 18.2: FLC "bốc hơi" 6%

Trong khi thị trường tiếp đà tăng trong phiên 18.2, đạt mức 1.174,38 điểm với nhiều mã tăng mạnh thì cặp đôi FLC và ROS đồng loạt kết phiên dưới mốc tham chiếu. Trong đó, cổ phiếu FLC mất tới 6% xuống 6.300 đồng/cổ phiếu.





Cổ phiếu FLC "bốc hơi" 6% trong phiên 18.2. Ảnh minh họa: LDO.



Phiên giao dịch 18.2, thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp diễn đà tăng trước thông tin từ Bộ Y tế cho biết lô vaccine COVID-19 nhập khẩu đầu tiên gồm 5 triệu liều sẽ về đến Việt Nam vào cuối tháng 2.



VN-Index tăng 1,61%, đạt 1.174.38 điểm; HNX-Index tăng 0,17%, đạt 230,96 điểm.



Khối lượng khớp lệnh trên HOSE đạt hơn 585 triệu đơn vị, tăng 27,4% so với phiên giao dịch trước. Khối lượng khớp lệnh trên HNX tăng 50,16%, đạt mức gần 125 triệu đơn vị.



Khối ngoại mua ròng trên HOSE với giá trị hơn 616 tỉ đồng, bán ròng trên HNX hơn 27 tỉ đồng. Khối ngoại mua ròng ở HPG (+0.9%), FUEVFVND (+1,3%), VHM (+2,2%).



Nhóm cổ phiếu dầu khí tiếp tục tăng mạnh ở PVS (+5,8%), PVD (+3,3%) trước diễn biến tăng của giá dầu thế giới do hiện tượng thời tiết cực đoan ảnh hưởng xấu đến hoạt động khai thác dầu thô.



Cổ phiếu thép giảm giá ở HSG (-2,2%), NKG (-1,3%) sau thông tin Ủy ban chống bán phá giá Indonesia (KADI) công bố áp dụng thuế chống bán phá giá từ 3,01 – 49,2% đối với tôn lạnh xuất xứ từ Việt Nam.



Agility vừa qua đã công bố Báo cáo chỉ số logistics thị trường mới nổi 2021, Việt Nam đứng ở vị trí thứ 8, tăng 3 bậc so với xếp hạng năm trước giúp cổ phiếu nhóm vận tải tăng giá ở GMD (+1,2%), VTP (+0,2%).



Một số cổ phiếu khác đáng chú ý như STK +6,3%, FTM +6,3%, NLG +5,7%, TVS +5,6%, SGT +5,6%, DRC +4,8%, QCG +2,7%, ITA +2,2%, AGG +2%, cổ phiếu TDP đảo chiều, tăng 1,2% lên 25.500 đồng.



Đi ngược xu hướng thị trường, đóng cửa dưới tham chiếu là FLC, ROS, HSG, DXG, LPB, HCM, VND, HAI, SCR, AMD, VOS, NKG... Trong đó, FLC vươn lên dẫn đầu thanh khoản toàn sàn HOSE với hơn 30,3 triệu đơn vị khớp lệnh, mất tới 6% xuống 6.300 đồng/cổ phiếu.

