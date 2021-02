Nhu cầu tín dụng sau Tết không cao

Trong tháng 1-2021, huy động vốn toàn tỉnh đạt hơn 40.472 tỷ đồng, tăng hơn 500 tỷ đồng so với cuối năm 2020; dự ước huy động vốn thực hiện trong tháng 2-2021 là 40.960 tỷ đồng, tăng khoảng 2,5% so với cuối năm 2020. Trong cơ cấu tổng nguồn vốn huy động, tiền gửi tiết kiệm chiếm tới 68,2% và tăng 1,7% so với cuối năm. Ước tính đến hết tháng 2-2021, tổng dư nợ tín dụng toàn tỉnh là 94 ngàn tỷ đồng (giảm 0,5% so với cuối năm 2020, số giảm tuyệt đối hơn 439 tỷ đồng).