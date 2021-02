Ngành Ngân hàng đảm bảo lưu thông tiền tệ trong dịp Tết

(GLO)- Trước nhu cầu rút tiền mặt tại hệ thống ATM dịp Tết Tân Sửu tăng cao so với ngày thường, các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã chủ động tiếp quỹ, đồng thời xử lý kịp thời các tình huống xảy ra khi nhu cầu rút tiền mặt tập trung quá lớn.



Huyện Ia Pa có 6.900 thẻ ATM đang hoạt động nhưng chỉ có 1 máy ATM đặt tại Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT (Agribank)-Chi nhánh Ia Pa. Ông Lê Minh Thắng-Phó Giám đốc Agribank Ia Pa-cho biết: “Hiện nay, huyện Ia Pa đang trong tình trạng phong tỏa để phòng-chống dịch Covid-19 nhưng các hoạt động giao dịch tại Ngân hàng vẫn đảm bảo thông suốt. Chúng tôi tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ”.

Không chỉ phần đông người dân mở tài khoản, mở thẻ ATM mà 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn đều thực hiện chi trả lương qua tài khoản. Do đó, Agribank Ia Pa đã bố trí tổ quản lý ATM để thường xuyên theo dõi, xử lý các tình huống cũng như chủ động tiếp quỹ không để xảy ra tình trạng máy hết tiền vào thời gian cao điểm hoặc vào các ngày thứ bảy, chủ nhật, đảm bảo nhu cầu rút tiền mặt của người dân trên địa bàn huyện trong dịp Tết.

Ngân hàng Nhà nước-Chi nhánh Gia Lai chỉ đạo các chi nhánh ngân hàng thương mại tiếp quỹ kịp thời, không để xảy ra tình trạng thiếu tiền mặt dịp Tết. Ảnh: Sơn Ca



Tương tự, Agribank Đông Gia Lai đã ưu tiên bố trí tới 23 máy ATM, CDM tại địa bàn các huyện: Kbang, Kông Chro, Đak Pơ, Mang Yang, Đak Đoa và thị xã An Khê; 7 máy ATM, CDM còn lại được lắp đặt tại khu vực TP. Pleiku.

Ông Trần Minh Hợp-Phó Giám đốc Agribank Đông Gia Lai-cho hay: “Hiện có khoảng 110.000 thẻ ATM của Agribank Đông Gia Lai đang hoạt động. Chúng tôi đã bố trí sẵn lượng tiền mặt để có thể đáp ứng đủ nhu cầu của khách hàng giao dịch tại quầy, chỉ đạo các chi nhánh trực thuộc đăng ký lượng tiền cần thiết, nếu cần sẽ đăng ký với Ngân hàng Nhà nước để luôn sẵn sàng đáp ứng nhu cầu khách hàng. Chi nhánh cũng đã bố trí nước rửa tay sát khuẩn, yêu cầu khách hàng đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn để phòng-chống dịch”.



Toàn tỉnh hiện có 196 máy ATM, CDM; 1.088 máy POS. Tất cả đều hoạt động tốt và đảm bảo an toàn. Riêng tại địa bàn TP. Pleiku, Vietcombank Gia Lai đã bố trí 25 máy ATM đặt tại các tuyến đường trung tâm, 3 máy ATM còn lại được đặt tại trung tâm các huyện: Chư Prông, Chư Sê, Đak Đoa nhằm phục vụ cho nhu cầu của hơn 8.000 khách hàng với hơn 10.000 thẻ. Tương tự, VietinBank Gia Lai có 11 máy đặt tại TP. Pleiku và 9 máy bố trí ở các huyện: Đak Đoa, Chư Pưh, Chư Sê, Ia Grai, Chư Prông, Đức Cơ, Chư Păh và thị xã An Khê nhằm phục vụ nhu cầu khách hàng.



Liên quan đến việc đảm bảo nhu cầu rút tiền mặt, ông Nguyễn Tiến Toàn-Phó Trưởng phòng Bán lẻ (VietinBank Gia Lai) thông tin: “Hiện nay, toàn tỉnh có trên 22.000 thẻ ATM VietinBank. Nhằm đảm bảo nhu cầu của khách hàng rút tiền trong dịp Tết Nguyên đán, VietinBank Gia Lai đã bố trí trước Tết tiếp quỹ 2 ngày/lần. Trước khi nghỉ Tết, chúng tôi cân đối với lượng khách hàng để tăng lượng tiền tiếp quỹ cho các máy, đồng thời bố trí bộ phận trực 24/7 tiếp quỹ dự phòng trong dịp nghỉ Tết”.



Nhằm đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng trong dịp Tết Tân Sửu 2021, Ngân hàng Nhà nước-Chi nhánh tỉnh đã chỉ đạo các chi nhánh ngân hàng thương mại tăng cường công tác bảo vệ, phòng cháy chữa cháy, đảm bảo an toàn tài sản, thống nhất kế hoạch thu chi tiền mặt trong những ngày nghỉ Tết với các tổ chức tín dụng trên địa bàn để đảm bảo hoạt động ổn định, an toàn, thông suốt cho hệ thống ATM.

Đồng thời, tăng cường quản lý, giám sát các hoạt động ngân hàng đảm bảo thanh khoản và an toàn hệ thống; chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các chi nhánh nâng cao chất lượng dịch vụ, theo dõi tồn quỹ và tiếp quỹ kịp thời, đảm bảo xử lý kịp thời các tình huống xảy ra khi nhu cầu rút tiền lớn tập trung vào thời điểm giáp Tết.

Ông Nguyễn Hữu Nghị-Phó Giám đốc phụ trách Ngân hàng Nhà nước-Chi nhánh tỉnh nhấn mạnh: “Thực hiện chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, chúng tôi trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Thống đốc về việc cung ứng tiền mặt cho các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng, Kho bạc Nhà nước trên địa bàn, đảm bảo lưu thông tiền tệ thông suốt, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thiếu tiền mặt, hoãn chi tiền mặt làm ảnh hưởng đến tình hình lưu thông tiền tệ”.



SƠN CA