Ngân hàng Citibank chuyển nhầm 500 triệu USD, người nhận không phải trả lại

Sau khi phạm phải “sai lầm lớn nhất trong lịch sử ngành ngân hàng”, Citibank sẽ không thu hồi được gần nửa tỉ USD đã chuyển nhầm.



Chuyển nhầm tiền "Khoản nợ" khó đòi

Citibank đang vướng vào vụ kiện liên quan đến "sai lầm lớn nhất trong lịch sử ngành ngân hàng" - AFP



Tờ The New York Times ngày 17.2 đưa tin một tòa án ở Mỹ vừa phán quyết rằng những bên đã nhận tiền do Ngân hàng Citibank (Mỹ) chuyển nhầm sẽ không phải hoàn trả, sau sự việc xảy ra vào năm ngoái.



Năm ngoái, Citibank thay mặt công ty mỹ phẩm Revlon chuyển nhầm 900 triệu USD cho một nhóm các bên cho công ty này vay.



Ngân hàng định trả một khoản lãi nhỏ thay cho Revlon nhưng lại chuyển nhầm cả tiền gốc. Một số bên cho vay, vốn đã kiện đòi trả lại số tiền cho vay, đã từ chối trả lại khoảng 500 triệu USD.



Thông thường, những người nhận nhầm tiền chuyển khoản sẽ buộc phải trả lại. Tuy nhiên, trong trường hợp này, bên cho vay có lý do để cho rằng việc thanh toán cả tiền gốc là có chủ ý, theo phán quyết của thẩm phán Jesse M. Furman tại tòa án quận ở Manhattan (New York).



Citibank cực lực phản đối quyết định trên và dự định sẽ kháng cáo. “Chúng tôi tin rằng chúng tôi đứng tên số tiền đó và sẽ tiếp tục theo đuổi việc thu hồi hoàn toàn số tiền trên”, theo phát ngôn viên Danielle Romero-Apsilos của Citigroup.



Trong khi đó, luật sư Robert Loigman của các bên cho vay cho biết những khách hàng của ông “cực kỳ hài lòng với quyết định chín chắn và chi tiết” của tòa.



Thẩm phán Furman cho rằng bên thua kiện sẽ kháng cáo nên tạm thời ngăn chặn 10 công ty đầu tư sử dụng số tiền đã nhận mà Citibank cho rằng đã chuyển nhầm.



Theo KHÁNH AN (TNO)