Kho bạc Nhà nước nỗ lực phục vụ dịp cuối năm

(GLO)- Trong bối cảnh giáp Tết Tân Sửu và tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Gia Lai đã có công điện chỉ đạo các đơn vị trực thuộc nỗ lực hoạt động trong bất kỳ tình huống nào.





Ông Ngô Văn Hưng-Giám đốc Kho bạc Nhà nước thị xã Ayun Pa-cho biết: “Trong những ngày đầu tháng 2-2021, mọi hoạt động thu chi ngân sách vẫn không để bị gián đoạn. Chúng tôi hạn chế thấp nhất việc khách hàng đến trực tiếp giao dịch, đẩy mạnh giao dịch trực tuyến qua dịch vụ công mức độ 4”.

Ngay tại cổng ra vào của đơn vị luôn có bộ phận trực ban kiểm tra thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn và lấy thông tin của khách hàng liên hệ công tác. Còn tại quầy giao dịch và các phòng chức năng, 100% cán bộ, công chức và người lao động thực hiện nghiêm các quy định về phòng-chống dịch; lãnh đạo đơn vị chịu trách nhiệm quản lý, giám sát, nắm bắt thông tin kịp thời đối với các trường hợp công chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý.

Kho bạc Nhà nước thị xã Ayun Pa thực hiện đo thân nhiệt, sát khuẩn và kiểm tra thông tin đối với khách hàng đến giao dịch, liên hệ công tác. Ảnh: Sơn Ca



Tương tự, huyện Ia Pa nằm trong số địa phương đang thực hiện lệnh phong tỏa từ 14 giờ thứ bảy ngày 30-1. Một số cán bộ, công chức Kho bạc Nhà nước huyện Ia Pa mặc dù cư trú tại địa bàn khác nhưng đã nhanh chóng quay trở lại đơn vị làm việc vào ngày đầu tuần, nghiêm túc triển khai các công việc, nhiệm vụ của đơn vị để đảm bảo an ninh, an toàn tài sản, đồng thời xác định rõ tinh thần sẽ đón Tết ngay tại công sở.



Ông Thân Tùng Lâm-Trưởng phòng Kế toán (Kho bạc Nhà nước tỉnh) cho biết: “Trong tháng 1-2021, chúng tôi cùng lúc thực hiện công tác chỉnh lý quyết toán năm 2020, vừa thực hiện dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2021. Mặc dù khối lượng công việc, hồ sơ chứng từ phải giải quyết cùng thời điểm rất lớn nhưng chúng tôi vẫn đảm bảo đúng quy trình, kịp tiến độ. Trong những ngày đầu tháng 2, mặc dù tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nhưng mọi việc vẫn vận hành trôi chảy thông qua dịch vụ công trực tuyến; công tác chi lương, thực hiện chuyển nguồn ngân sách, báo cáo quyết toán vốn đầu tư vẫn đảm bảo tiến độ”.



Thông tin cập nhật từ Kho bạc Nhà nước tỉnh, tính đến ngày 31-1, tổng thu ngân sách trên địa bàn là 660 tỷ đồng, đạt 14,4% so với dự toán Bộ Tài chính giao (4.552 tỷ đồng), đạt 12,7% so với dự toán HĐND tỉnh giao, đạt 136,9% so với cùng kỳ năm 2020. Đối với kết quả thực hiện giải ngân chi đầu tư phát triển, chi đầu tư phát triển ngân sách trung ương đã thực hiện 245/280 tỷ đồng, đạt 87,5% kế hoạch năm 2020 giao; chi đầu tư phát triển theo kế hoạch năm 2020 của ngân sách địa phương đã thực hiện 1.885 tỷ đồng, đạt 88,7% kế hoạch giao; nguồn vốn kéo dài năm 2019 sang năm 2020 của ngân sách địa phương đã thực hiện 146,5 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch giao.

Thời điểm hiện nay, Kho bạc Nhà nước thị xã Ayun Pa hầu như không có khách hàng, các giao dịch được chuyển sang dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Ảnh: Sơn Ca



Thực hiện Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ và văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh đã có công điện yêu cầu các đơn vị thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình dịch bệnh theo chỉ đạo của các cấp, chính quyền địa phương; theo dõi, kiểm tra công chức, người lao động trong đơn vị, người thân đi/về từ tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh từ ngày 14-1 phải khai báo y tế và thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan y tế; không giải quyết công chức, người lao động trong đơn vị nghỉ phép về quê trong dịp Tết Nguyên đán đến tại 2 địa phương nêu trên.

Ông Nguyễn Thành Chung-Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh-nhấn mạnh: “Trong bất kỳ tình huống nào vẫn phải đảm bảo hoạt động của Kho bạc thông suốt, kịp thời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, đặc biệt là công tác chi ngân sách trong tình hình hiện nay, đảm bảo chi phòng-chống dịch Covid-19”.



Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh thông tin thêm: Đội ngũ cán bộ công chức, người lao động tại Kho bạc Nhà nước huyện Krông Pa, Ia Pa và thị xã Ayun Pa tổ chức phân ca làm việc, tuân thủ nghiêm túc các quy định về phòng-chống dịch tại công sở, hạn chế tụ tập đông người, đảm bảo hoạt động bình thường, tiếp tục đẩy mạnh giao dịch qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.



SƠN CA