Giá vàng hôm nay 25-2: Tăng giảm chớp nhoáng, các quỹ đầu tư bán 6,05 tấn vàng

Giá vàng biến động hết sức bất ngờ khi thị trường bị nhiều yếu tố chi phối, các quỹ đầu tư tiếp tục giảm số lượng vàng nắm giữ.







Lúc 6 giờ ngày 25-2 (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch ở mức 1.805 USD/ounce, ngang bằng với mức giá cùng thời điểm hôm trước.



Tuy nhiên, trong phiên giao dịch này, giá vàng có thời điểm giảm mạnh hàng chục USD/ounce. Sau đó, giá vàng đột ngột đi lên làm ngỡ ngàng không ít nhà đầu tư.



Trước đó, giá vàng SJC tại Việt Nam ngày 24-2 giảm 50.000 đồng/lượng, chốt cuối ngày tại 56,5 triệu đồng/lượng, cao hơn giá thế giới 6,2 triệu đồng/lượng.



Giá vàng tăng giảm đột ngột khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) thông báo tiếp tục tung ra thị trường mỗi tháng 120 tỉ USD để thu mua các loại tài sản có giá, giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn do dịchvCovid-19.



Từ đó, một số nhà đầu tư suy đoán USD có thể suy yếu trong thời gian tới, có lợi cho giá vàng. Họ tiếp tục đưa vốn vào kim loại quý này. Giá vàng có lúc vọt lên 1.810 USD/ounce.



Thế nhưng, khi lãi suất trái phiếu của chính phủ Mỹ tiếp tục tăng mạnh, không ít nhà đầu tư đã dồn vốn vào trái phiếu. Như thế, một phần của dòng tiền không chảy vào kim loại quý này. Giá vàng gánh chịu áp lực đi xuống .



Mặt khác, tình hình kiểm soát dịch bệnh trên toàn cầu ngày càng tốt lên, nhất là khi việc tiêm ngừa Covid-19 diễn ra trên diện rộng, số ca nhiễm giảm mạnh. Đặc biệt, cố vấn y tế của Tổng thống Mỹ Joe Biden - ông Anthony Fauci - gợi ý Mỹ có thể sớm nới lỏng các hoạt động đối với những người đã được tiêm chủng và gia tăng đáng kể số lượng vắc-xin Covid-19 vào tháng 3-2021. Trong khi đó, chính phủ Anh, Nhật Bản thông báo sẽ sớm dỡ bỏ giãn cách xã hội do dịch bệnh.



Có lẽ các thông tin này làm giới đầu tư nhận định Covid-19 sẽ được khống chế nhanh chóng, tạo động lực cho kinh tế toàn cầu khởi sắc. Họ giảm mạnh nhu cầu trú ẩn vốn vào vàng.



Theo đó, giá vàng rơi tự do 25 USD/ounce, từ 1.810 USD/ounce xuống còn 1.785 USD/ounce lúc 23 giờ ngày 24-2 theo giờ Việt Nam. Sau đó, nhiều nhà đầu tư khác lại mạnh tay mua vào, giúp giá vàng giành lại 20 USD/ounce. Đến rạng sáng 25-2, giá vàng giao dịch tại 1.805 USD/ounce.



Theo giới phân tích, tuy bị tác động từ nhiều yếu tố nhưng trong ngắn hạn, yếu tố cốt lõi chi phối giá vàng vẫn là động thái mua - bán của các quỹ đầu tư. Cụ thể, trong 7 phiên giao dịch gần đây, các tổ chức này liên tục bán ra. Riêng phiên giao dịch kéo dài từ đêm 23 đến đầu ngày 24-2, một số quỹ đầu tư đã bán 6,05 tấn vàng; trong đó quỹ đầu tư lớn nhất thế giới SPDR Gold Shares bán 4,95 tấn.

Thy Thơ - Ảnh: Châu Thy

(Dẫn nguồn NLĐO)