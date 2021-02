Giá vàng hôm nay 23-2: Tăng dữ dội, thị trường ngập người mua

Giá vàng đi lên mạnh mẽ trong bối cảnh USD còn suy yếu, giới đầu tư bán tháo trái phiếu, chứng khoán toàn cầu gần như “đỏ” sàn.



Khoảng 6 giờ ngày 23-2, giá vàng thế giới phiên giao dịch tại 1.811 USD/ounce, tăng mạnh 26 USD/ounce so với mức giá mở cửa hôm trước là 1.785 USD/ounce .



Trước đó, giá vàng SJC tại Việt Nam cũng tăng mạnh 250.000 đồng/lượng, từ 56,05 triệu đồng/ lượng lên 56,3 triệu đồng/lượng, cao hơn giá thế giới 6 triệu đồng/lượng.



Giá vàng tăng dữ dội khi đồng USD còn suy yếu so với nhiều đồng tiền mạnh khác, thị trường tràn ngập người mua.



Mặt khác, giá dầu thô vọt lên 61 USD/thùng đã thúc đẫy giá vàng đi lên. Bởi lẽ, vàng và dầu thô là hai loại hàng hóa thuận chiều về giá. Khi giá dầu thô tăng, giá vàng thường tăng theo.



Trong khi đó, hãng Bloomberg đưa tin Ngân hàng Goldman Sachs (Mỹ) dự báo giá dầu thô sẽ vọt lên 70 USD/thùng vào quý II/2021 do tiêu thụ năng lượng toàn cầu tăng mạnh trong bối cảnh số ca nhiễm Covid-19 ngày càng giảm, hiệu quả tiêm chủng vắc –xin tốt lên, dịch bệnh từng bước được kiểm soát, hoạt động kinh tế - xã hội trên thế giới từng bước phục hồi. Nhất là khi nước Anh đang xem xét dỡ bỏ các biện pháp phong tỏa vì dịch bệnh, dữ liệu sơ bộ từ Israel cho thấy vắc-xin Pfizer-BioNTech đã ngăn ngừa gần như 90% số ca lây nhiễm Covid-19.



Các thông tin này có lẽ làm cho giới đầu tư tài chính ngưng bỏ vốn vào trái phiếu lẫn cổ phiếu, khiến lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm mạnh; thị trường chứng khoán châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ gần như chìm trong sắc đỏ. Thế nên dòng tiền chảy mạnh vào thị trường hàng hóa. Giá vàng tăng thêm động lực đi lên.



Giao dịch trên thị trường vàng cho thấy vào đầu ngày 22-2, giới đầu tư đã mạnh tay mua vào. Giá vàng bật tăng 15 USD/ounce, cán mức 1.800 USD/ounce. Tiếp đến, khi giá dầu thô tăng vọt và lãi suất trái phiếu của Mỹ giảm, chứng khoán toàn cầu mất điểm, thị trường vàng gần như vắng bóng người bán ra. Giá vàng vì thế mà vọt lên 1.813 USD/ounce. Sau đó, giá vàng đi ngang và đến đầu ngày 23-2 giao dịch tại 1.811 USD/ounce.

