Giá vàng hôm nay 22-2: Vàng SJC lao dốc sau ngày vía Thần Tài

Ngay khi mở cửa giao dịch, các đơn vị kinh doanh vàng đã đồng loạt giảm giá vàng SJC tới 350.000 đồng/lượng. Diễn biến này xảy ra một ngày sau ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng) khi người dân đổ xô đi mua vàng lấy may.





Cụ thể, lúc 8 giờ 30 ngày 22-2 (tức 11 tháng Giêng âm lịch), Công ty Vàng bạc - Đá quý Phú Nhuận (PNJ) niêm yết giá vàng SJC mua vào 55,5 triệu đồng/lượng, bán ra 56,05 triệu đồng/lượng - giảm tới 350.000 đồng mỗi lượng so với hôm qua. Vàng thương hiệu PNJ cũng giảm khoảng 300.000 đồng/lượng, xuống còn 54,7 triệu đồng/lượng.



Công ty Vàng bạc - Đá quý Sài Gòn (SJC) cũng giảm mạnh giá vàng miếng về 55,55 triệu đồng/lượng mua vào, 56,05 triệu đồng/lượng bán ra - thấp hơn 250.000 đồng/lượng so với ngày Thần Tài.



Tại Hà Nội, Công ty Vàng bạc - Đá quý Phú Quý giao dịch giá vàng SJC mua vào 55,6 triệu đồng/lượng, bán ra 56 triệu đồng/lượng.



Giá vàng rớt mạnh ngay sau ngày vía Thần Tài



Một số doanh nghiệp khác còn kéo giá vàng rớt khỏi mốc 56 triệu đồng/lượng. Chẳng hạn, chuỗi cửa hàng vàng Mi Hồng (TP HCM) bán ra 55,95 triệu đồng/lượng, mua vào 55,65 triệu đồng/lượng.



Biên độ giá mua - bán cũng được các doanh nghiệp thu hẹp từ 700.000 đồng/lượng vào hôm qua xuống còn khoảng 550.000 đồng/lượng vào sáng nay. Một số doanh nghiệp để chênh lệch giá mua - bán chỉ còn 300.000 đồng/lượng.



Giá vàng trang sức, vàng nhẫn 24K các loại cũng rớt mạnh sau ngày Thần Tài, khi được các doanh nghiệp giao dịch quanh 54,1 triệu đồng/lượng mua vào, 54,8 triệu đồng/lượng bán ra - giảm 200.000 đồng/lượng so với hôm qua.



Giá vàng trong nước rớt mạnh sau ngày Thần Tài dù giá thế giới có xu hướng hồi phục. Lúc 9 giờ, giá vàng thế giới giao ngay ở mức 1.786 USD/ounce, tăng nhẹ 2 USD/ounce so với giá đóng cửa cuối tuần.



Diễn biến trên thị trường vàng trong nước đầu tuần được các doanh nghiệp lý giải do nhu cầu mua vàng sau ngày Thần Tài thường giảm mạnh nên điều chỉnh giảm giá để kích thích giao dịch.



Trong khi đó, một số chuyên gia phân tích lập luận giá vàng thế giới lao dốc mạnh trước khi đóng cửa cuối tuần trong khi ở Việt Nam do trùng ngày Thần Tài nên doanh nghiệp neo giá vàng ở mức cao để tranh thủ kiếm lời. Hiện nay, nhu cầu mua vàng giảm sau ngày Thần Tài nên các doanh nghiệp mới hạ giá vàng trong nước giảm theo thế giới.



Nếu tính trong dịp vía Thần Tài từ khoảng mùng 8 Tết đến nay, giá vàng trong nước đã liên tục đi xuống do ảnh hưởng của giá thế giới. Trong khoảng 4 ngày qua, mỗi lượng vàng SJC đã "bốc hơi" khoảng 850.000 đồng/lượng.



Giá vàng SJC cũng đang ở vùng thấp nhất từ đầu năm 2021 đến nay.



Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 49,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng SJC khoảng 6,2 triệu đồng/lượng.





Trên thị trường ngoại tệ, tỉ giá trung tâm sáng nay được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 23.125 đồng/USD, giảm 9 đồng/USD so với cuối tuần. Giá USD ở các ngân hàng thương mại lại được điều chỉnh tăng nhẹ lên 22.930 đồng/USD mua vào, 23.110 đồng/USD bán ra - tăng 5 đồng mỗi USD so với hôm qua.



Thái Phương. Ảnh: Lam Giang

(Dẫn nguồn NLĐO