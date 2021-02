Giá vàng hôm nay 20-2: Bật tăng dù các quỹ đầu tư bán tiếp 2,15 tấn vàng

Sau một phiên dừng đà giảm, giá vàng đã quay đầu đi lên trong bối cảnh USD tiếp tục suy yếu, các quỹ đầu tư giảm mạnh động thái bán vàng.



Giá vàng hôm nay 19-2: Tăng giảm sốc, các quỹ đầu tư bán thêm 6,88 tấn vàng

Sát ngày Thần Tài sức mua thường tăng mạnh, giá vàng tại Việt Nam có thể biến động bất ngờ - Ảnh: Thy Thơ





Đầu ngày 20-2 tức mùng 9 Tết, giá vàng thế giới kết thúc phiên giao dịch cuối tuần tại 1.785 USD/ounce, tăng 10 USD/ounce so với cùng thời điểm hôm trước.



Tuy nhiên, vào đầu phiên giao dịch này, giá vàng có nhiều giờ liên tiếp biến động không đáng kể. Sau đó, giá vàng có thời điểm đột ngột tăng 20 USD/ounce, từ 1.770 USD/ounce vọt lên 1.790 USD/ounce khiến nhiều nhà đầu tư hết sức bất ngờ. Tiếp đến, giá vàng hạ nhiệt và đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần tại 1.785 USD/ounce.



Trước đó, do từ 9 giờ đến 17 giờ ngày 19-2 giá vàng thế giới giảm nhẹ nên giá vàng SJC tại Việt Nam chỉ "bốc hơi" 50.000 đồng/lượng, từ 56,35 triệu/đồng lượng xuống còn 56,3 triệu đồng/lượng, cao hơn giá thế giới khoảng 6,7 triệu đồng/lượng.



Giá vàng bật tăng khi USD tiếp tục giảm giá so với nhiều đồng tiền khác, một số quỹ đầu tư vàng giảm mạnh động thái bán ra. Cụ thể, trong phiên giao dịch kéo dài từ đêm 18 đến rạng sáng 19-2 quỹ đầu tư lớn nhất thế giới SPDR Gold Shares không giao dịch. Trong khi đó, một số quỹ đầu tư khác chỉ bán ra 2,15 tấn vàng sau khi đã bán 46,38 tấn trong 2 phiên giao dịch trước.



Theo giới phân tích, nếu giá vàng không thể leo lên mức 1.800 USD/ounce vào tuần tới, có thể các quỹ đầu tư lại mạnh tay bán ra. Điều này sẽ đẩy giá vàng xuống vùng 1.710 USD/ounce. Bởi lẽ, thị trường đang phải đối mặt với một số thách thức khi đại dịch Covid-19 tiếp tục đè nặng lên nhu cầu trang sức vàng tại các thị trường quan trọng.



Đặc biệt, Hiệp hội thị trường vàng bạc London (BoA) nhận định nhu cầu của ngân hàng trung ương đối với vàng đã chậm lại, làm suy yếu sự quan tâm của nhà đầu tư đối với kim loại quý. Lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng lên đang thu hút dòng tiền chảy vào trái phiếu. Giá vàng vì thế rơi vào tình thế bất lợi.



"Lãi suất trái phiếu suất tăng cao. Giới đầu tư tài chính dịch chuyển vốn từ kim loại quý sang các loại hàng hóa khác". "Đứa con cưng" là giá vàng dường như đang bị ruồng bỏ"- ông Peter Thomas, Phó chủ tịch Tập đoàn Zaner (Mỹ) bình luận.



