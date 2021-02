Giá vàng hôm nay 16-2: Lao xuống dốc, dòng tiền bị dịch chuyển

Sau khi dừng đà giảm vào cuối tuần trước, giá vàng lại đổ dốc trong bối cảnh giới đầu tư tập trung vốn vào các kênh sinh lời khác.









Ở thị trường vàng trong nước, giá vàng SJC biến động theo giá thế giới nhưng có sự cách biệt đáng kể giữa các doanh nghiệp. Lúc 9 giờ, giá vàng SJC tại TP HCM được một số doanh nghiệp niêm yết 56,65 triệu đồng/lượng mua vào, 57,05 triệu đồng/lượng bán ra, giảm khoảng 150.000 đồng mỗi lượng so với sáng hôm qua. Tại Hà Nội, một số doanh nghiệp lại điều chỉnh giá vàng SJC ở mức cao hơn, với 56,7 triệu đồng/lượng mua vào, 57,4 triệu đồng/lượng bán ra. Biên độ chênh lệch giá mua - bán được các doanh nghiệp neo ở mức cao nhất khoảng 700.000 đồng/lượng.



Giá vàng trang sức, vàng nhẫn 24K các loại được doanh nghiệp giao dịch quanh 54,75 triệu đồng/lượng mua vào, 55,1 triệu đồng/lượng bán ra. Biên độ chênh lệch giá mua - bán vàng trang sức còn thu hẹp hơn so với vàng SJC trong bối cảnh nhu cầu giao dịch trên thị trường dịp Tết không cao. Giá vàng trong nước những ngày qua biến động trong vùng hẹp quanh 57 triệu đồng/lượng, cao hơn nhiều so với giá vàng thế giới quy đổi chỉ khoảng 50 - 51 triệu đồng/lượng, bất chấp thị trường trong nước vẫn đang nghỉ Tết, khá trầm lắng. Đến 9 giờ, giá vàng thế giới giao ngay ở mức 1.825 USD/ounce, tương đương khoảng 50,8 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỉ giá niêm yết.



Trước đó, rạng sáng 16-2, tức mùng 5 Tết, giá vàng thế giới giao dịch tại 1.818 USD/ounce, giảm 6 USD/ounce với mức giá mở cửa hôm trước là 1.824 USD/ounce.



Theo Ngân hàng Commerzbank (Đức), thị trường chứng khoán bùng nổ và sự tăng giá mạnh của tiền ảo Bitcoin có lẽ làm nản lòng các nhà đầu tư nắm giữ vàng. Điều này có thể báo trước giai đoạn đi xuống của giá vàng trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ vàng vật chất giảm mạnh, các ngân hàng trung ương dừng mua vàng.



Thực tế cho thấy trong phiên giao dịch kéo dài từ đầu ngày 15 đến rạng sáng 16-2, giới đầu tư tài chính tập trung vốn vào cổ phiếu, giúp thị trường chứng khoán Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc tăng điểm dữ dội. Như thế, một phần của dòng tiền không chảy vào kim loại quý. Giá vàng đi xuống là tất yếu.



Trong khi đó, đồng Bitcoin có thời điểm lên 49.000 USD/Bitcon đã kích thích giới đầu tư bỏ vốn vào tiền ảo, tác động tiêu cực đến giá vàng.



Mặt khác, hãng Bloomberg đưa tin trong 6 phiên giao dịch gần đây các quỹ đầu tư đã bán tổng cộng gần 25 tấn vàng. Với thông tin này, có thể không ít nhà đầu tư ngưng lướt sóng vàng. Giá vàng vì thế không bật tăng.



"Giá vàng đang đối mặt với một số cơn gió rất lớn trong môi trường hiện tại. Các nhà đầu tư đang dồn vốn vào các kênh sinh lời khác. Bằng chứng là họ dừng mua vào và một phần của dòng tiền đã rời khỏi thị trường từ các quỹ đầu tư vàng" - Carsten Fritsch, nhà phân tích kim loại quý tại Ngân hàng Commerzbank nhận định.



Diễn biến trên thị trường cho thấy vào đầu ngày 15-2, giá vàng từ 1.824 USD/ounce rơi xuống vùng 1.815 USD/ounce. Sau đó, một số nhà đầu tư kỳ vọng vàng sẽ tăng giá nên họ bắt đầu mua vào. Giá vàng có lúc bật tăng 8 USD/ounce.



Thế nhưng, khi hãng Bloomberg loan tin các quỹ đầu tư đã bán hàng chục tấn vàng, nhiều nhà đầu tư liền bán ra. Lập tức, giá vàng đi xuống và đến rạng sáng 16-2 giao dịch tại 1.818 USD/ounce.



Trước đó, giá vàng SJC tại Việt Nam ngày 15-2 tức mùng 4 Tết giảm 150.000 đồng/lượng, cuối ngày giao dịch tại 57 triệu đồng/lượng, cao hơn giá thế giới 6,4 triệu đồng/lượng.



Bài và ảnh: Thy Thơ - Thái Phương

(Dẫn nguồn NLĐO)