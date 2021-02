Giá vàng hôm nay 12-2: Quay đầu giảm mạnh, người mua mất nửa triệu đồng/lượng

Sau 4 phiên liên tiếp đi lên, giá vàng đã đảo chiều đi xuống khi USD bất ngờ tăng giá so với nhiều đồng tiền khác, giới đầu tư ồ ạt bán ra.





Khoảng 6 giờ theo giờ Việt Nam ngày 12-2, tức mùng 1 Tết, giá vàng thế giới giao dịch tại 1.824 USD/ounce, giảm mạnh 20 USD/ounce, tương đương 500.000 đồng/lượng.



Như vậy, so với mức giá của cùng thời điểm hôm trước là 1.844 USD/ounce, người mua vàng với giá này đã mất nửa triệu đồng/lượng.



Trước đó, giá vàng SJC tại Việt Nam ngày 11-2 giảm 150.000 đồng/lượng, cuối ngày giao dịch tại 57,2 triệu đồng/lượng.



Giá vàng đảo chiều đi xuống khi khi giới đầu tư tài chính dồn vốn vào cổ phiếu giúp chứng khoán Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc tăng điểm dữ dội. Theo đó, một phần của dòng tiền không chảy vào thị trường kim loại quý, bất lợi cho giá vàng.



Trong khi đó, USD trên thị trường quốc tế đột ngột tăng giá so với nhiều đồng tiền khác, giá dầu thô quay đầu đi xuống tạo áp lực giá vàng giảm.



Mặt khác, tỉ lệ người nhiễm Covid-19 ở châu Âu và Mỹ có dấu hiệu khựng lại sau khi việc tiêm vắc-xin được triển khai trên diện rộng. Đặc biệt, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ giảm so với dự báo, gói cứu trợ 1.900 tỉ USD nhằm vực dậy nền kinh tế của quốc gia này có thể được triển khai trong ngắn hạn. Điều này làm thị trường dấy lên kỳ vọng kinh tế Mỹ và châu Âu có thể sớm hồi phục. Từ đó, một số nhà đầu tư giảm số lượng vàng nắm giữ, chuyển dịch vốn đến thị trường tiền tệ và các loại hàng hóa khác. Giá vàng có lúc giảm hàng chục USD/ounce.



Giao dịch trên thị trường vàng cho thấy đầu ngày 11-2, giới đầu tư đã bắt đầu bán ra nhưng do lực bán không mạnh nên giá vàng chỉ giảm 10 USD/ounce, từ 1.844 USD/ounce xuống còn 1.834 USD/ounce.



Sau đó, giá vàng bật tăng lên 1.848 USD/ounce lúc 22 gờ cùng ngày theo giờ Việt Nam. Tại thời điểm này, nhiều nhà đầu tư ồ ạt bán ra khiến giá vàng rơi một mạch 28 USD/ounce, xuống còn 1.820 USD/ounce. Tiếp đến, giá vàng tăng nhẹ và đến 6 giờ ngày 12- 2 giao dịch tại 1.824 USD/ounce.



Theo Thy Thơ (NLĐO)