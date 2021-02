Giá vàng hôm nay 11-2: Tiếp tục tăng mạnh, USD còn suy yếu

Giá vàng tiếp tục tăng trong bối cảnh giá dầu thô đi lên, USD còn suy yếu, thị trường chứng khoán quốc tế gần như “đỏ” sàn.





Giáp Tết, sức mua thường tăng mạnh. Giá vàng SJC có thể tăng giảm khó lường



Đầu ngày 11-2 (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch tại 1.844 USD/ounce, tiếp tục tăng 6 USD/ounce so với cùng thời điểm hôm trước.



Trước đó, do cao hơn khoảng 6 triệu đồng/lượng nên khi giá vàng thế giới đi lên, giá vàng nước ta ngày 10-2 không tăng theo. Vàng SJC chốt giá cuối ngày tại 57,25 triệu đồng/lượng.



Giá vàng tiếp tục tăng trong bối cảnh USD còn suy yếu so với nhiều đồng tiền khác, giá dầu thô chạm ngưỡng 59 USD/thùng. Đặc biệt, khi Mỹ công bố lạm phát của tháng 1-2021 thấp hơn dự kiến, nhiều nhà đầu tư tài chính đã ngưng dồn vốn vào cổ phiếu khiến Phố Wall, thị trường chứng khoán châu Âu gần như "đỏ" sàn. Từ đó, một phần của dòng tiền đã dịch chuyển vào kim loại quý. Giá vàng có lúc tăng 15 USD/ounce.



Tại Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD), báo cáo của Liên hợp quốc cho biết sự gián đoạn liên tục của ngành du lịch do Covid-19 có thể làm chậm sự phục hồi thương mại toàn cầu trong quý 1/2021. Có thể thông tin này làm giới đầu tư nghĩ kinh tế thế giới còn suy yếu trong dài hạn. Theo đó, họ dồn vốn vào vàng để tìm kiếm cơ hội sinh lời trong thời gian tới.



Thế nhưng, khi giá vàng cán mức 1.855 USD/ounce lúc 22 giờ ngày 10-2 theo giờ Việt Nam, không ít nhà đầu tư đã nhanh tay bán vàng để chốt lời. Ngay sau đó, giá vàng rơi một mạch 20 USD/ounce xuống còn 1.835 USD/ounce. Với mức giá này, những người kỳ vọng vàng sẽ tăng giá mạnh trong vài ngày tới bắt đầu mua vào. Theo đó, giá vàng bật tăng 10 USD/ounce và đến 6 giờ ngày 11-2 giao dịch tại 1.844 USD/ounce.



Theo giới phân tích, thị trường đang tập trung vào những tiến triển gói kích thích kinh tế 1.900 tỉ USD của Mỹ. Bởi lẽ, khi gói kích thích kinh tế này được triển khai, USD sẽ giảm giá sâu hơn nữa, tiếp thêm động lực cho đà tăng của giá vàng.



Trong khi đó, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ – ông Jay Powell - nói với Câu lạc bộ Kinh tế New York rằng nước Mỹ vẫn còn rất xa mới có được thị trường việc làm mạnh mẽ, lạm phát dự kiến sẽ không tăng lên.



"Sự bất ổn của thị trường lao động có thể giúp vàng tăng giá. Và nếu lạm phát mất thêm một thời gian nữa để nóng lên thì hàng nghìn tỉ USD sẽ được tung ra trong tương lai, tạo áp lực "đồng bạc xanh" suy yếu, tác động tích cực đến giá vàng" - nhà phân tích Ed Moya tại Công ty Giao dịch ngoại hối Oanda (Mỹ) bình luận.

Bài và ảnh: Thy Thơ - Tấn Thạnh

(Dẫn nguồn NLĐO)