Chuyên gia dự báo đồng tiền mạnh - yếu trong năm 2021

Chuyên gia Nga của Trường Quản lý Tài chính cấp cao ở Mátxcơva điểm danh những đồng tiền mạnh - yếu nhất nếu mua trong năm 2021.



Chuyên gia Nga dự báo, đồng USD sẽ suy yếu. Ảnh: AFP



Ông Mikhail Kogan, lãnh đạo bộ phận nghiên cứu phân tích tại Trường Quản lý Tài chính cấp cao ở Mátxcơva, Nga, lưu ý rằng, trong bối cảnh các ngân hàng trung ương mua lại tài sản và giảm lãi suất chủ chốt đã cho thấy chỗ suy yếu của hầu hết ngoại tệ. Các loại tiền có truyền thống "trú ẩn an toàn" như đồng yen Nhật và đồng franc Thụy Sĩ cũng có nguy cơ rủi ro.



"Trong các loại ngoại tệ dự trữ, quan điểm phổ biến là đồng USD sẽ suy yếu trong những tháng tới" - Sputnik dẫn lời chuyên gia dự báo.



Đồng thời, ông Kogan nhấn mạnh rằng, do đại dịch COVID-19, nền kinh tế của khu vực đồng euro đã phải hứng chịu nhiều thiệt hại hơn so với khu vực Mỹ. Do đó, đồng euro cũng là một trong những đồng tiền trượt theo chiều hướng suy yếu.



Theo chuyên gia Nga, không phải mọi thứ đều đồng nhất với các loại tiền tệ được xem là "trú ẩn an toàn". Chẳng hạn, nếu nền kinh tế bắt đầu phục hồi, các khoản tiền bằng đồng yen Nhật và franc Thụy Sĩ có thể được chuyển sang những khoản có tài sản mạo hiểm hơn. Ngoài ra, bảng Anh cũng có thể gặp khó, tiềm ẩn viễn cảnh tuột dốc một thời gian.



Đồng thời, đồng nhân dân tệ của Trung Quốc và đồng rúp Nga có cơ hội tốt đẹp để được củng cố. Chẳng hạn, đồng bản tệ của Nga có thể mạnh lên nếu rủi ro trừng phạt không biến thành hiện thực còn dầu mỏ tiếp tục tăng giá - chuyên gia tuyên bố.



https://laodong.vn/the-gioi/chuyen-gia-du-bao-dong-tien-manh-yeu-trong-nam-2021-878768.ldo

Theo Khánh Minh (LĐO)