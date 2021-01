VN-Index lại mất hơn 70 điểm, giới đầu tư hoảng sợ

Gần 1,1 tỉ cổ phiếu OCB chào sàn Trong phiên này, gần 1,1 tỉ đồng cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) đã chính thức niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) với giá ngày đầu niêm yết là 22.900 đồng/cổ phiếu. OCB là cổ phiếu ngân hàng đầu tiên niêm yết trên HoSE năm 2021, tương ứng vốn hoá Ngân hàng đạt 25.096 tỉ đồng. Trong phiên buổi sáng, cùng với sự hoảng loạn của thị trường chứng khoán trong nước, OCB tạm dừng ở mức 18.400 đồng/cổ phiếu, giảm 4.500 đồng so với giá tham chiếu. Ông Trịnh Văn Tuấn, Chủ tịch HĐQT OCB, cho biết năm 2020, lợi nhuận trước thuế OCB đạt 4.420 tỉ đồng đồng, tăng 37% so với 2019; tổng tài sản của OCB đạt 152.848 tỉ đồng, tăng 29% so với 2019. Huy động vốn đạt 108.614 tỉ đồng, tăng 27%. Hiện tại, ngoài đối tác chiến lược, giữ 15% cổ phần là Ngân hàng Aorora (Nhật Bản) cùng nhà đầu tư, đối tác khác, thì OCB còn khoảng 10% room cho nhà đầu tư nước ngoài… Ông Tuấn kỳ vọng chiến lược 5 năm đặt ra OCB duy trì tốc độ tăng trưởng lợi nhuận, tổng tài sản và vốn điều điều lệ từ 20%-25%/năm. S.Nhung