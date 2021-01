Vietcombank đặt mục tiêu lợi nhuận 25.200 tỉ đồng trong năm 2021

Vietcombank vừa công bố lợi nhuận hợp nhất năm 2020 đạt 23.068 tỉ đồng, tương đương quy mô như năm 2019.



Hội nghị triển khai công tác Đảng và hoạt động kinh doanh năm 2021 của ngân hàng Vietcombank sáng 11.1.2020. Ảnh Lan Hương





Sáng ngày 11.1, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank – mã HoSE: VCB) tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2020 và triển khai nhiệm vụ 2021.



Lần đầu tiên lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng của Vietcombank đạt mức cao nhất hệ thống.



Lợi nhuận trước thuế riêng lẻ đạt 22.529 tỉ đồng và lợi nhuận hợp nhất đạt xấp xỉ 23.068 tỉ đồng tương đương quy mô như năm 2019.



Thu nhập thuần từ hoạt động phi tín dụng chiếm 49,8% thu nhập từ hoạt động kinh doanh, tăng 10,7 điểm % so với năm 2019.



Phát biểu tại hội nghị, Tổng giám đốc Vietcombank Phạm Quang Dũng cho biết, trong năm 2020 ngân hàng đã triển khai đồng bộ và mạnh mẽ các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, cá nhân chịu tác động của dịch COVID-19 và thiên tai thông qua các gói hỗ trợ lãi suất, giảm lãi suất.



Tổng dư nợ được hỗ trợ giảm lãi suất cho vay khoảng 441.768 tỉ đồng; Tổng số tiền lãi hỗ trợ khách hàng do giảm lãi suất gần 4.000 tỉ đồng; Dư nợ được cơ cấu lại theo thông tư 01 là 5.156 tỉ đồng.



Tổng huy động vốn đạt 1,08 triệu tỉ đồng, tăng 4,9% so với 2019 trong đó riêng huy động vốn thị trường I đạt 1,05 triệu tỉ đồng, tăng 10,9% so với năm trước và đạt 104,6% kế hoạch năm. Tỉ trọng huy động vốn không kỳ hạn (CASA) đạt bình quân 28,9%.



Năm 2021, Vietcombank đặt mục tiêu tăng trưởng tổng tài sản 6%; huy động vốn thị trường 1 tăng 8%, tín dụng tăng khoảng 12%, tỉ lệ nợ xấu dưới 1%, NIM 3,1% và lợi nhuận trước thuế tăng 12%, tương đương lên 25.200 tỉ đồng.

