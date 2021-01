Thêm nhiều ngân hàng báo lãi ngàn tỉ đồng

Nhiều ngân hàng thương mại tiếp tục lãi đậm trong năm 2020, bất chấp tác động của dịch Covid-19.





Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2020, với mức tăng trưởng huy động vốn và cho vay đều khá cao so với mặt bằng chung. Cụ thể, lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2020 đạt hơn 13.000 tỉ đồng, vượt 27,5% kế hoạch đề ra; trong đó lợi nhuận tại ngân hàng riêng lẻ đóng góp 71% vào lợi nhuận hợp nhất.



Tính đến cuối năm 2020, tổng dư nợ cho vay khách hàng hợp nhất của VPBank đạt hơn 320.000 tỉ đồng, tăng trưởng 19%. Tổng huy động khách hàng và phát hành giấy tờ có giá hợp nhất đạt hơn 296.000 tỉ đồng, tăng trưởng 9,1%.



Theo VPBank, thu nhập ngoài lãi (bao gồm thu nhập từ hoạt động dịch vụ và kinh doanh ngoại hối, chứng khoán) tiếp tục là động lực tăng trưởng doanh thu của ngân hàng mẹ khi tăng trưởng cả năm đạt 27%.





Nhiều ngân hàng tiếp tục công bố vượt kế hoạch lợi nhuận trong năm 2020



Chia sẻ tại buổi hội thảo về cơ hội đầu tư vào cổ phiếu Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) vừa diễn ra, ông Nguyễn Đình Tùng, Tổng giám đốc OCB, cho biết năm 2020 lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 4.414 tỉ đồng, tăng tới 37% so với năm trước. Huy động vốn và tăng trưởng tín dụng đều đạt mức cao lần lượt 27% và 24% so với năm 2019.



Với những kết quả tích cực trong hoạt động kinh doanh, ngày 28-1 tới, OCB sẽ đưa gần 1,1 tỉ cổ phiếu niêm yết trên sàn HoSE với giá tham chiếu 22.900 đồng/cổ phiếu. OCB cũng là ngân hàng thương mại đầu tiên niêm yết lên sàn chứng khoán trong năm 2021.



Một ngân hàng khác cũng báo lãi vượt kế hoạch trong năm qua là Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank). Dù tiếp tục đặt trọng tâm vào công tác thu hồi, xử lý nợ xấu với tỉ lệ được kéo giảm về 1,6%, ngân hàng này vẫn đạt hiệu quả kinh doanh khả quan từ các mảng thu dịch vụ như bảo hiểm, thẻ và ngân hàng điện tử… Kết thúc năm 2020, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của Sacombank đạt 3.339 tỉ đồng, vượt 30% kế hoạch được đại hội đồng cổ đông giao.



Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) vừa công bố mức lợi nhuận hợp nhất trước thuế gần 1.729 tỉ đồng, tăng 24% so với năm trước, vượt kế hoạch đề ra. Trong năm 2020, SeABank đã hoàn thành tăng vốn điều lệ lên gần 12.088 tỉ đồng, trở thành một trong 13 ngân hàng cổ phần có vốn điều lệ lớn nhất cả nước. SeABank cũng được chấp thuận niêm yết hơn 1,2 tỉ cổ phiếu với mã chứng khoán SSB trên HoSE trong Quý I-2021.



Ở một số ngân hàng cổ phần quy mô nhỏ hơn, kết quả kinh doanh cũng đạt tích cực trong bối cảnh tác động của dịch Covid-19.



Tại báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 của Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB), lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng hơn 2 lần so với cùng kỳ, đạt 850 tỉ đồng. Các hoạt động dịch vụ, đầu tư chứng khoán và kinh doanh ngoại hối có mức tăng trưởng khởi sắc, đưa tổng thu nhập thuần tăng 23,7% so với cuối năm 2019.



Theo Thái Phương (Ảnh: Lam Giang/NLĐO)