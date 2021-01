Kiểm toán Nhà nước: Kiến nghị xử lý 60 nghìn tỉ, chuyển 5 vụ sang công an

Năm 2020, Kiểm toán Nhà nước đã thực hiện 174 cuộc kiểm toán, kiến nghị xử lý tài chính 60.035 tỉ đồng.



Lợi nhuận nhiều doanh nghiệp 'bốc hơi' hàng trăm tỉ đồng sau kiểm toán

Kiểm toán Nhà nước kiến nghị thu hồi hàng trăm tỉ tiền ngân sách chi sai



Chuyển hồ sơ 5 vụ sang cơ quan điều tra



Sáng 5.1.2021, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) tổ chức Hội nghị Triển khai Chương trình công tác năm 2021. Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2020, ông Nguyễn Quang Thành, Phó Tổng KTNN cho biết, năm 2020, KTNN đã thực hiện 174 cuộc kiểm toán, tổ chức thánh 188 đoàn kiểm toán. KTNN đã hoàn thành Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm 2019 với kết quả xử lý tài chính là 81.095 tỉ đồng; kiến nghị Quốc hội, Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành địa phương bổ sung hoặc huỷ bỏ thay thế 198 văn bản không phù hợp với quy định pháp luật hoặc chưa phù hợp với thực tiễn nhằm bịt lỗ hổng về cơ chế, tránh thất thoát, lãng phí.



Tổng hợp kết quả kiểm toán đến ngày 31.12.2020, KTNN kiến nghị xử lý tài chính 60.035 tỉ đồng; Chuyển cơ quan cảnh sát điều tra để điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật đối với 5 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật được phát hiện thông qua hoạt động kiểm toán gồm: Chuyển hồ sơ đến Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng (C03) của Bộ Công an về hành vi trốn thuế TNCN của ông Nguyễn Tài - Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ kho vận PTL và hành vi có dấu hiệu chuyển giá, trốn thuế của Công ty TNHH Nhôm Toàn Cầu tại Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (02 vụ việc). Chuyển hồ sơ cho Công an thành phố Đà Nẵng vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong việc quản lý, sử dụng 2.375m2 đất tại phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng của Doanh nghiệp Đa Phước để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Gửi hồ sơ cho Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bình Phước để điều tra hành vi, vi phạm trong quản lý và sử dụng hóa đơn của Công ty TNHH MTV Cao Su Bảo Long và Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Thành Phước (02 vụ việc).



KTNN cũng đã cung cấp 131 bộ tài liệu cho các cơ quan của quốc hội và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ công tác kiểm tra, điều tra, giám sát; kịp thời cung cấp thông tin phục vụ các phiên họp của Chính phủ, Quốc hội và các cơ quan chức năng có liên quan; Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030 đã được UBTVQH ban hành.



Đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào hoạt động kiểm toán



Theo Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc, trong năm 2020, KTNN đã tập trung phát triển năng lực, mở rộng kiểm toán công nghệ thông tin (CNTT), ứng dụng CNTT trong hoạt động kiểm toán. Cụ thể, KTNN đã phát triển 18 phần mềm phục vụ kiểm toán, xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu phục vụ cho hoạt động của KTNN. Trong tương lai, KTNN phấn đấu thực hiện kiểm toán từ xa. Trong lĩnh vực kiểm toán môi trường, ngoài thực hiện các cuộc kiểm toán lớn trong nước, KTNN đang phối hợp với nhiều quốc gia thực hiện một cuộc kiểm toán chung về "Quản lý nguồn nước sông Mê Kông".



Và cũng trong năm 2021, KTNN sẽ thực hiện 181 cuộc kiểm toán thuộc KHKT năm 2021 đã ban hành đảm bảo tiến độ, kết quả, hiệu quả và chất lượng.



Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Phùng Quốc Hiển, Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao những kết quả của KTNN đã đạt được trong năm 2020, cũng như nhiệm kỳ 2016-2020. Trong bối cảnh dịch COVID-19, KTNN vẫn hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch đã đề ra.



Trong giai đoạn mới, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, KTNN cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, trong đó tập trung quan triệt thể chế hoá nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào hoạt động của kiểm toán. Khẩn trương triển khai kế hoạch chiến lược phát triển kiểm toán từ nay đến 2030, thi hành tốt luật KTNN, để quy định của luật nhanh chóng đi vào cuộc sống... Đồng thời, KTNN cần ứng dụng CNTT vào hoạt động kiểm toán nhằm rút ngắn thời gian kiểm toán, đồng thời nâng cao chất lượng của kiểm toán. Luôn quan tâm, không ngừng nâng cao trình độ, năng lực, phẩm chất của đội ngũ kiểm toán viên. Kết hợp, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng thời, tăng cường hoạt động quốc tế, khẳng định vai trò chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021.



Theo Phạm Dung (LĐO)