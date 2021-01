Giá vàng hôm nay 9-1: Giảm tương đương 1,7 triệu đồng/lượng, USD và Bitcoin tăng giá tiếp

Sau khi giảm tổng cộng 35 USD/ounce, giá vàng lại giảm sâu hơn nữa khi dòng tiền tiếp tục chuyển đến các kênh đầu tư khác.





Giá vàng hôm nay 6-1: Tăng tiếp, các quỹ đầu tư gom 18,5 tấn vàng



Rạng sáng 9-1 (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần tại 1.846 USD/ounce, giảm mạnh 62 USD/ounce tương đương 1,7 triệu đồng/lượng so với cùng thời điểm hôm trước. .



Trước đó, do giá vàng thế giới từ 9 giờ đến 17 giờ ngày 8-1 chưa giảm mạnh nên trong khoảng thời gian này, giá vàng SJC tại Việt Nam chỉ giảm 300.000 đồng/lượng, chốt cuối ngày tại 56,35 triệu đồng/lượng, cao hơn giá thế giới 4,8 triệu đồng/lượng.



Giá vàng giảm sâu trong bối cảnh USD tăng giá nhiều hơn nữa so với nhiều đồng tiền mạnh khác, lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tiếp tục đi lên.



Nhà phân tích Edward Moya tại Công ty Giao dịch ngoại hối Oanda đánh giá lãi suất là một trong những yếu tố thúc đẩy giới đầu tư bán tháo vàng để tập trung vốn vào trái phiếu. Vì thế, giá vàng có lúc mất đi 70 USD/ounce.



Trong khi đó, thị trường tài chính lại kỳ vọng Tổng thống Mỹ đắc cử Joe Biden thành công hơn trong việc kiểm soát Covid-19. Có thể, yếu tố này làm giới đầu tư tài chính lạc quan về kinh tế Mỹ. Họ tiếp tục hướng dòng tiền vào cổ phiếu, giúp thị trường chứng khoán châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ tăng điểm dữ dội. Điều này đồng nghĩa giới đầu tư đưa tiền vào thị trường kim loại quý rất ít, tác động tiêu cực đến giá vàng.



Ngoài ra, theo nhà phân tích Jim Wyckoff của kitco.com (trang thông tin về thị trường vàng), có thể do đồng tiền ảo Bitcoin đang trên đà tăng giá và hiện đã lên tới 41.000 USD/Bitcoin nên không ít nhà đầu tư đã bán vàng, dịch chuyển vốn vào đồng tiền này. Giá vàng đi xuống là dễ hiểu.



Tuy vậy, giới kinh doanh nhận định động thái bán chốt lời và "đánh xuống" (bán vàng giá cao, chờ vàng giảm giá để mua vào hưởng chênh lệch) của một số nhà đầu tư là yếu tố chính làm giá vàng "bốc hơi" dữ dội. Biểu hiện rõ nhất là tại phiên giao dịch kéo dài từ đêm ngày 7 đến rạng sáng 8-1, các quỹ đầu tư bất ngờ bán 3,48 tấn vàng, trong đó quỹ đầu tư lớn nhất thế giới SPDR Gold Shares bán 1,18 tấn.



Diễn biến trên thị trường cho thấy đầu phiên giao dịch ngày 8-1, giá vàng giảm 18 USD/ounce, từ 1.918 USD/ounce xuống mức 1.900 USD/ounce lúc 12 giờ cùng ngày theo giờ Việt Nam. Tại thời điểm này, thị trường vàng gần như chỉ có người bán. Theo đó, giá vàng rơi một mạch 70 USD/ounce, xuống còn 1.830 USD/ounce. Với mức giá này, các nhà đầu tư chuyên "đánh lên" (mua vàng giá thấp bán giá cao) và những người đã "đánh xuống" bắt đầu mua vào, giúp giá vàng giành lại 16 USD/oucce. Đến đầu ngày 9-1, giá vàng đóng cửa tại 1.846 USD/ounce.

Theo Thy Thơ (NLĐO)