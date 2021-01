Giá vàng hôm nay 5-1: Tăng tương đương 1,1 triệu đồng /lượng, chứng khoán bị bán tháo

Giá vàng tại phiên giao dịch đầu tiên của năm 2021 tăng mạnh khi chứng khoán toàn cầu chìm trong sắc đỏ, giới đầu tư chuyển vốn sang kim loại quý.



Giá vàng trong nước tăng 250.000 đồng phiên đầu năm mới

Rạng sáng 5-1 (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch tại 1.942 USD/ounce, tăng 42 USD/ounce (tương đương 1,1 triệu đồng/lượng) so với giá mở cửa hôm trước là 1.900 USD/ounce





Trước đó, giá vàng SJC tại Việt Nam cũng tăng đến 750.000 đồng/lượng, từ 56,05 triệu đồng/lượng lên 56,8 triệu đồng/lượng, cao hơn giá thế giới khoảng 2,5 triệu đồng/lượng.



Giá vàng tăng dữ dội khi tình hình dịch bệnh tại Mỹ và một số quốc gia tại châu Âu, châu Á có số ca nhiễm Covid-19 gia tăng. Đặc biệt, chính phủ Nhật Bản yêu cầu người dân ở thủ đô Tokyo không ra khỏi nhà sau 8 giờ tối, đồng thời nhà chức trách nước này cho biết sẽ xem xét ban bố tình trạng khẩn cấp tại thủ đô Tokyo và 3 thành phố lân cận. Nước Đức có thể gia hạn giãn cách xã hội trên toàn quốc đến ngày 30 -1 để kiềm chế sự gia tăng số ca nhiễm Covid-19. Hong Kong sẽ đóng cửa trường học cho đến Tết Nguyên Đán để hạn chế lây lan Covid -19…



Có lẽ, các thông tin này làm giới đầu tư tài chính nghĩ dịch bệnh ngày càng đe dọa đến khả năng hồi phục kinh tế toàn cầu. Họ bán tháo cổ phiếu khiến 3 chỉ số chứng khoán tại Mỹ là Dow Jones, S&P 500 và Nasdaq "bốc hơi" dữ dội. Tương tự, thị trường chứng khoán châu Âu, Nhật Bản…cũng chìm trong sắc đỏ. Từ đó, họ dịch chuyển một phần dòng tiền đến kim loại quý. Giá vàng vì thế mà tăng mạnh.



Trong khi đó, đồng USD suy yếu so với euro, lãi suất trái phiếu của chính phủ Mỹ giảm. Điều này cho thấy lạm phát tại Mỹ đang tăng lên, tác động tích cực đến giá vàng. Chính quyền sắp tới của Tổng thống Mỹ đắc cử Joe Biden dự kiến triển khai thêm nhiều gói hỗ trợ tài chính nhằm sớm phục hồi nền kinh tế bị thiệt hại do dịch bệnh, đồng nghĩa USD còn được bơm ra thị trường nhiều hơn nữa, có thể làm đồng tiền này tiếp tục trượt dốc trong dài hạn. Theo đó, giá vàng sẽ có động lực đi lên.



Đặc biệt, một số ý kiến dự đoán cuộc bầu cử Thượng viện Hoa Kỳ vào ngày 5-1 có thể chứng kiến đảng Dân chủ giành được đa số tại Thượng viện, điều này sẽ khiến Thượng viện và Quốc hội Mỹ thuộc quyền kiểm soát đảng Dân chủ. Như vậy, chính phủ Mỹ có thể chi tiêu nhiều hơn, thúc đẩy lạm phát gia tăng, kích thích nhu cầu trú ẩn vào kim loại quý. Giá vàng đi lên là tất yếu.



Diễn biến của phiên giao dịch đầu tiên năm 2021 cho thấy từ đầu phiên, giới đầu tư đã ồ ạt đưa vốn vào kim loại quý. Lập tức, giá vàng tăng 38 USD/ounce, từ 1.900 USD/ounce lên 1.938 USD/ounce (lúc 16 giờ ngày 4-1). Sau đó, giá vàng hạ nhiệt và đến 17 giờ 15 phút xuống còn 1.930 USD/ounce. Tuy nhiên, khi thị trường Mỹ bước vào giao dịch lúc 20 giờ cùng ngày theo giờ Việt Nam, giới đầu tư tài chính mạnh tay bán cổ phiếu làm cho chứng khoán Mỹ "đỏ" sàn. Họ hướng dòng tiền vào thị trường vàng nhằm tìm kiếm cơ hội sinh lời hoặc bảo toàn vốn. Ngay sau đó, giá vàng tăng thêm 15 USD/ounce, từ 1.930 USD/ounce vọt lên ngưỡng kháng cự 1.945 USD/ounce. Thế nhưng, do không vượt qua mức cản này nên đến đầu ngày 5-1 giá vàng tạm thời lùi về 1.942 USD/ounce

