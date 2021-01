Giá vàng hôm nay 3-1: Vàng trang sức tiếp tục tăng, bỏ xa giá thế giới

Giá vàng SJC chững lại theo giá thế giới trong khi giá vàng trang sức tiếp tục đi lên vào ngày cuối tuần.



Giá vàng trang sức lại tăng. Ảnh: Linh Anh



Lúc 8 giờ 30 ngày 3-1, giá vàng SJC tại TP HCM được các doanh nghiệp niêm yết mua vào 55,75 triệu đồng/lượng, bán ra 56,05 triệu đồng/lượng, ổn định so với hôm qua.



Chênh lệch giá mua - bán cũng được các doanh nghiệp thu hẹp xuống còn khoảng 300.000 đồng/lượng nhằm kích thích nhu cầu giao dịch trong ngày cuối tuần.



Thị trường vàng trong nước khá trầm lắng, chững lại khi thị trường vàng thế giới nghỉ giao dịch dịp Tết Dương lịch. Trong khi đó, giá vàng trang sức 24K các loại lại có xu hướng đi lên.



Hiện giá vàng trang sức, vàng nhẫn 24K các loại được doanh nghiệp giao dịch quanh 54,85 triệu đồng/lượng mua vào, 55,15 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 50.000 đồng mỗi lượng so với hôm qua.



Giá vàng trang sức 24K đang thấp hơn vàng SJC khoảng 900.000 đồng/lượng nhưng vẫn cao hơn giá vàng thế giới tới 2 triệu đồng/lượng.



Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới đang đóng cửa nghỉ lễ ở mức 1.898 USD/ounce, tương đương 53,1 triệu đồng/lượng.



Trong năm 2020, giá vàng thế giới đã tăng tới 22,5% so với cuối năm 2019. Và kim loại quý vẫn được dự báo lạc quan về xu hướng đi lên trong năm nay. Kết quả khảo sát của Kitco mới đây cho thấy các nhà đầu tư vẫn khá lạc quan về kỳ vọng giá vàng đi lên trong năm 2021.



Cụ thể, khoảng 2.000 nhà đầu tư đã tham gia cuộc khảo sát đặc biệt của Kitco về giá vàng đến cuối năm 2021. Có tới 84% người được hỏi nói giá vàng vượt 2.000 USD/ounce vào cuối năm 2021. Một số nhà đầu tư kỳ vọng giá vàng có thể đạt tới 2.500 - 2.600 USD/ounce.



Nhiều tổ chức tài chính quốc tế như Goldman Sachs, Commerzbank, CIBC… cũng dự đoán giá vàng thế giới sẽ đạt mức 2.300 USD/ounce trong năm nay, trong bối cảnh các gói kích thích kinh tế và chính sách nới lỏng tiền tệ được nhiều quốc gia áp dụng.



Trên thị trường ngoại tệ, tỉ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước giữ ở mức 23.131 đồng/USD trước khi đóng cửa giao dịch cuối tuần. Giá USD ở các ngân hàng thương mại đang ở quanh mức 23.035 đồng/USD mua vào, 23.215 đồng/USD bán ra, ổn định trong những ngày qua.

Theo Thái Phương (NLĐO)