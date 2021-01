Giá vàng hôm nay 28-1: Giảm mạnh ồ ạt, các quỹ đầu tư đồng loạt bán vàng

Giá vàng tiếp tục đi xuống khi USD tăng giá so với nhiều đồng tiền khác, các quỹ đầu tư đồng loạt giảm số lượng vàng nắm giữ.



Giá vàng hôm nay 27-1: Bị bán tháo khi Mỹ tin tưởng miễn dịch Covid-19

Đầu ngày 28-1 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao dịch tại 1.844 USD/ounce, giảm thêm 6 USD/ounce so với cùng thời điểm hôm trước.



Giá vàng ồ ạt giảm khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tuyên bố giữ nguyên lãi suất 0% đến 0,25%, sau khi kết thúc phiên họp đầu tiên của năm 2021 vào rạng sáng hôm nay (28-1). Đồng thời FED cam kết tiếp tục bơm ra thị trường 120 tỉ USD/tháng để mua các tài sản có giá, nhằm hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp trong bối cảnh kinh tế bị suy thoái do dịch bệnh.



Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) thông báo có đầy đủ các công cụ để điều tiết đồng euro và nhấn mạnh việc cắt giảm thêm lãi suất vẫn nằm trong các lựa chọn khả thi. Điều này cho thấy ECB muốn giảm giá đồng euro so với nhiều đồng tiền mạnh khác. Nghĩa là đồng USD sẽ tăng giá so với euro, bất lợi cho giá vàng.



Mặt khác, Mỹ công bố đơn đặt hàng đối với hàng hóa lâu bền do Mỹ sản xuất suy giảm. Theo đó, nhiều người nghĩ kinh tế Mỹ tiếp tục rơi vào hoàn cảnh khó khăn.



Có thể, các thông tin này làm cho giới đầu tư tài chính suy đoán bức tranh kinh tế thế giới còn u ám trong thời gian dài. Họ bán tháo cổ phiếu khiến thị trường chứng khoán Mỹ, châu Âu mất điểm dữ dội. Theo đó, nhiều người đã hướng dòng tiền vào USD giúp "đồng bạc xanh" tăng giá mạnh, tạo áp lực giá vàng đi xuống.



Trong khi đó, giới kinh doanh lại bán vàng nhiều hơn mua. Bằng chứng là tại phiên giao dịch kéo dài từ đêm 26 đến rạng sáng 27-1, các quỹ đầu tư trên toàn cầu đã đồng loạt bán 1,33 tấn vàng.



Diễn biến thị trường cho thấy đầu ngày 27-1 giá vàng giao dịch trong vùng 1.845-1.850 USD/ounce. Thế nhưng, khi ECB thông báo có biện pháp để giảm giá đồng euro, dòng tiền tập trung vào USD, nhiều nhà đầu tư vàng đã ồ ạt bán ra.



Ngay sau đó, giá vàng giảm mạnh 20 USD/ounce, từ 1.853 USD/ounce xuống còn 1.833 USD/ounce. Ở mức giá này, một số nhà đầu tư chuyên "đánh lên" (mua vàng với giá thấp, bán giá cao) bắt đầu mua vào, kéo theo nhiều người khác bỏ vốn vào vàng. Giá vàng từng bước đi lên để trở lại mức giá 1.850 USD/ounce. Tiếp đến, các nhà đầu tư "đánh lên" bán ra thu lợi nhuận, buộc giá vàng xuống còn 1.840 USD/ounce. Đến đầu ngày 28-1, giá vàng tăng nhẹ giao dịch tại 1.844 USD/ounce



Trước đó, do sức mua tăng nên giá vàng SJC tại Việt Nam ngày 27-1 tăng 50.000 đồng/lượng, chốt cuối ngày tại 56,65 triệu đồng/lượng, cao hơn giá thế giới 5 triệu đồng/lượng.

Theo Thy Thơ (NLĐO)