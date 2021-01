Giá vàng hôm nay 27-1: Bị bán tháo khi Mỹ tin tưởng miễn dịch Covid-19

Giá vàng đi xuống trong bối cảnh Tổng thống Joe Biden tin tưởng vài tháng tới nước Mỹ có thể miễn dịch Covid-19 sau khi triển khai tiêm vắc-xin virus corona trên diện rộng.



Khoảng 6 giờ ngày 27-1 (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch dịch ở mức 1.850 USD/ounce, giảm 6 USD/ounce so với cùng thời điểm hôm trước.



Trước đó, giá vàng SJC tại Việt Nam ngày 26-1 cũng giảm 50.000 đồng/lượng, chốt cuối ngày tại 56,6 triệu đồng/lượng, cao hơn giá thế giới gần 5 triệu đồng/lượng.



Giá vàng giảm khi Tổng thống Mỹ Joe Bden thông báo chính quyền của ông có thể tiêm vắc-xin cho 1 triệu người/ngày trong khoảng 3 tuần liên tiếp. Đồng thời, ông Joe Biden tin tưởng sau vài tháng triển khai tiêm ngừa vắc-xin trên diện rộng, nước Mỹ có thể miễn dịch với virus SAR-CoV-2.



Hãng dược phẩm Moderna (Mỹ) tuyên bố vắc-xin Covid-19 do mình sản xuất có thể ngăn ngừa được biến thể mới Covid-19 phát xuất từ Anh và Nam Phi. Bộ Y tế Đức công bố kết quả thử nghiệm vắc-xin AstraZeneca không cho thấy hiệu quả của vắc- xin này chỉ ở mức 8% đối với người lớn tuổi. Những báo cáo trên phương tiện truyền thông về vắc-xin AstraZeneca có hiệu quả thấp là không chính xác.



Có lẽ, các thông tin này làm giới đầu tư hy vọng dịch bệnh sớm được kiểm soát, tạo động lực cho cho kinh tế toàn cầu khởi sắc. Nhất là khi Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ năm 2021 từ 3,1 % lên 5,5%. Theo đó, họ giảm mạnh nhu cầu nắm giữ kim loại quý. Giá vàng buộc phải đi xuống.



Mặt khác, giới đầu tư tiếp tục theo dõi những nỗ lực của Tổng thống Joe Biden trong việc thúc đẩy Quốc hội Mỹ thông qua gói hỗ trợ kinh tế 1.900 tỉ USD để giúp đở người Mỹ và các doanh nghiệp bị tổn thương do dịch bệnh. Đồng thời, thị trường cũng đang chờ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) kết thúc phiên họp đầu tiên của năm 2021 vào rạng sáng 28-1. Khi đó, ông Jerome Powell, Chủ tịch FED sẽ nêu quan điểm của tổ chức này đối với triển vọng kinh tế, đưa ra kế hoạch cắt giảm lãi suất trong tương lai. Vì thế, tại thời điểm giới đầu tư chưa mạnh tay đưa vốn vào thị trường vàng. Từ đó, giá vàng rơi vào hoàn cảnh bất lợi.



Giao dịch trên thị trường vàng cho thấy trong ngày 26-1 giới đầu tư mua bán hết sức dè dặt. Giá vàng chỉ tăng giảm 5-10 USD/ounce. Tuy nhiên, khi Mỹ lạc quan về việc tiêm chủng Covid-19 và IMF đưa dự báo tích cực về kinh tế nước này, thị trường vàng gần như vắng bóng người mua. Lập tức, giới đầu tư mạnh tay bán tháo. Giá vàng giảm một mạch từ 1.860 USD/ounce xuống còn 1.848 USD/ounce lúc 4 giờ ngày 27-1 theo giờ Việt Nam. Sau đó, giá vàng chỉ tăng vài USD/ounce và đến khoảng 6 giờ cùng ngày giao dịch tại 1.850 USD/ounce.



Thy Thơ (NLĐO)