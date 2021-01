Giá vàng hôm nay 20-1: Chờ thời cơ đi lên khi ông Joe Biden nhậm chức Tổng thống Mỹ

Sau khi tăng khoảng 10 USD/ounce, giá vàng đã khựng lại vá đang chờ thời cơ đi lên khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chuyển giao quyền lực cho ông Joe Biden.



Lúc 6 giờ ngày 19-1 (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch tại 1.840 USD/ounce, tăng nhẹ 2 USD/ounce so với cùng thời điểm hôm trước.



Trước đó, do giá vàng thế giới từ 9 đến 17 giờ ngày 19-1 đi xuống nên giá vàng SJC trong khoảng thời gian này giảm 50.000 đồng/lượng, chốt cuối ngày ở mức 56,4 triệu đồng/lượng - cao hơn giá thế giới khoảng 3 triệu đồng/lượng.



Giá vàng nín thở trong bối cảnh nước Mỹ thắt chặt an ninh trước khi Tổng thống Donald Trump chuẩn bị rời Nhà trắng và ông Joe Biden nhậm chức vào cuối ngày 20-1 theo giờ Việt Nam.



Với tình hình này, giới đầu tư lo ngại tại lễ nhậm chức Tổng thống Mỹ của ông Joe Biden, có thể xảy ra bạo loạn dẫn đến những bất ổn kinh tế - xã hội, tác động tiêu cực đến thị trường tiền tệ, hàng hóa… nên họ mua bán vàng hết sức thận trọng. Giá vàng vì thế có nhiều thời điểm chỉ tăng giảm 5-10 USD/ounce.



Mặt khác, bà Janet Yellen, nguyên Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) - ứng cử viên Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ dưới thời Tổng thống đắc cử Joe Biden - kêu gọi chính phủ Mỹ có thêm hành động, nếu không thì quốc gia này sẽ suy thoái nhiều hơn nữa do dịch bệnh và nó sẽ để lại "vết sẹo" lâu dài cho kinh tế Mỹ.



Có thể thông tin này làm dấy lên kỳ vọng Mỹ sẽ bổ sung nhiều giải pháp hồi phục kinh tế, kéo theo sự khởi sắc của kinh tế toàn cầu. Nhiều nhà đầu tư hướng dòng tiền vào cổ phiếu, giúp chứng khoán Mỹ xanh "sàn". Điều này đồng nghĩa tiền chảy vào thị trường vàng có phần hạn chế. Giá kim loại quý này chưa có động lực đi lên là dễ hiểu.



Biểu hiện rõ nhất là trong phiên giao dịch kéo dài từ đêm 18 đến rạng sáng 19-1, một số quỹ đầu tư chỉ mua vào 0,5 tấn vàng. Riêng quỹ đầu tư lớn nhất thế giới SPDR Gold Shares đứng bên lề thị trường.



Diễn biến trên thị trường vàng vào đầu ngày 19-1 cho thấy giới đầu tư giao dịch nhỏ giọt. Giá vàng chỉ biến động lính xình trong vùng 1.840 – 1.845 USD/ounce. Thế nhưng, khi ứng cử viên Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ - bà Janet Yellen kêu gọi nước Mỹ tăng thêm nguồn lực tài chính để phục hồi nền kinh tế, nhiều nhà đầu tư đã có động thái bán ra. Giá vàng có lúc giảm 13 USD/ounce, xuống còn 1.832 USD/ounce. Sau đó, tuy nhiều nhà đầu tư khác bắt đầu mau vào nhưng do sức mua yếu nên giá vàng chỉ tăng nhẹ. Đến 6 giờ ngày 20-1, giá vàng giao dịch ở mức 1.840 USD/ounce.



Theo giới phân tích, sau khi nhậm chức Tổng thống Mỹ, có thể ông Joe Biden sẽ đưa ra nhiều gói hỗ trợ tài chính hơn nữa, sau khi đã đề xuất Quốc hội Mỹ thông qua 1.900 tỉ USD nhằm vực dậy nền kinh tế vào cuối tuần trước. Như thế, đồng USD có nguy cơ suy yếu trong dài hạn, tạo đà cho giá vàng đi lên.

Theo Thy Thơ (NLĐO)