Giá vàng hôm nay 15-1 bật tăng, Mỹ dự kiến chi 2.000 tỉ USD vực dậy kinh tế

Giá vàng đi lên trong bối cảnh kinh tế Mỹ đan xen gam màu sáng – tối, Tổng thống đắc cử Joe Biden đề xuất gói hỗ trợ kinh tế mới 2.000 tỉ USD.



Khoảng 6 giờ ngày 15-1 (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch ở mức 1.847USD/ounce, tăng nhẹ 2 USD/ounce so với cùng thời điểm hôm trước.



Trước đó, do giá vàng thế giới từ 10 gờ đến 17 giờ ngày 14-1 giảm nhẹ nên trong khoảng thời gian này giá vàng SJC mất đi 50.000 đồng/lượng, chốt cuối ngày ở mức 56,45 triệu đồng/lượng, cao hơn giá thế giới gần 5 triệu đồng/lượng



Giá vàng bật tăng khi Tổng thống Mỹ đắc cử Joe Biden đề xuất gói hỗ trợ tài chính mới 2.000 tỉ USD nhằm vực dậy nền kinh tế bị thiệt hại do Covid-19. Lập tức, đồng USD suy yếu so với nhiều đồng tiền mạnh khác, có lợi cho giá vàng.



Trong khi đó, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đánh giá tiến trình sản xuất vắc-xin ngừa Covid-19 đã thúc đẩy tâm lý lạc quan của doanh nghiệp về tăng trưởng kinh tế 2021. Tuy nhiên, mối lo ngại sự bùng phát trở lại của dịch bệnh trong thời gian gần đây đã phủ bóng đen lên tâm lý này.



Từ đó, giới đầu tư tài chính nhận định bức tranh kinh tế của quốc gia này đan xen gam màu sáng - tối. Và nếu Quốc hội Mỹ thông qua gói hỗ trợ kinh tế mới, đồng nghĩa trong tương lai USD tràn ngập thị trường, có thể làm cho đồng tiền này giảm giá trên diện rộng, tạo đà cho giá vàng đi lên. Vì thế, tại thời điểm này họ quyết định bỏ vốn vào kim loại quý. Bằng chứng là trong 3 phiên giao dịch gần đây các quỹ đầu tư liên tục mua vàng. Giá vàng bật tăng là dễ hiểu.



Giao dịch trên thị trường quốc tế cho thấy đầu ngày 14-1, giá vàng biến động lình xình trong vùng 1.845 USD/ounce. Sau đó, nhiều nhà đầu tư bán vàng nhiều hơn mua. Giá vàng có lúc giảm 15 USD/ounce, xuống còn 1.830 USD/ounce.



Thế nhưng, khi thông tin nước Mỹ dự kiến chi 2.000 tỉ USD để hỗ trợ nền kinh tế được loan đi toàn cầu, giới đầu tư liền tăng sức mua. Giá vàng vì thế mà bật tăng 28 USD/ounce, cán mức 1.858 USD/ounce. Tại mức giá này, những người chuyên lướt sóng vàng lại bán ra chốt lời buộc giá vàng phải đi xuống. Đến đầu ngày 15-1, giá vàng giao dịch tại 1.847 USD/ounce.



Theo Hội đồng vàng Thế giới (WGC), các yếu tố thúc đẩy giá vàng đi lên vẫn hiện hữu. Đó là lãi suất được duy trì ở mức thấp, các tác động tiêu cực kinh tế từ Covid-19, nhiều quốc gia tiếp tục bổ sung các gói tài chính để vượt qua dịch bệnh.

Theo Thy Thơ