Giá vàng hôm nay 14-1: Đảo chiều đi xuống dù tình hình chính trị Mỹ vẫn còn căng thẳng

Sau khi tăng hàng chục USD/ounce, giá vàng đã đảo ngược hướng đi khi USD tăng giá, nhà đầu tư bán vàng nhiều hơn mua dù tình hình chính trị tại Mỹ khá căng thẳng.



Giá vàng hôm nay 13-1: Nhảy dựng khi quyền lực Tổng thống Donald Trump có thể bị loại bỏ





Khoảng 6 giờ ngày 14-1 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao dịch ở mức 1.845 USD/ounce, giảm 11 USD/ounce so với cùng thời điểm hôm trước.



Trước đó, trong ngày 13-1, giá vàng SJC tại Việt Nam cũng giảm 200.000 đồng/lượng, chốt cuối ngày ở mức 56,5 triệu đồng/lượng, cao hơn giá thế giới 4 triệu đồng/lượng.



Giá vàng đảo chiều đi xuống trong bối cảnh USD tăng giá so với nhiều đồng tiền mạnh khác. Giới đầu tư bán vàng nhiều hơn mua.



Đặc biệt, Mỹ đã công bố lạm phát tăng hơn kỳ vọng; đồng thời Phó Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Richard Clarida cho biết nền kinh tế Hoa Kỳ đã có dấu hiệu tích cực. Từ đó, không ít nhà đầu tư suy đoán Fed sẽ giảm dần số tiền hỗ trợ cho nền kinh tế và tăng lãi suất. Nghĩa là trong tương lai, USD tiếp tục tăng giá, bất lợi cho giá vàng.



Tuy nhiên, khi Hạ viện Mỹ bỏ phiếu thống nhất việc hối thúc Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence phế truất Tổng thống Donald Trump vì cho rằng ông Trump liên quan đến cuộc bạo loạn tại tòa nhà Quốc hội hôm 6-1; nước Mỹ thắt chặt an ninh trước khi ông Donald Trump rời khỏi Nhà trắng vào ngày 20-1, thị trường nhận định tình hình chính trị tại Mỹ căng thẳng, có thể dẫn đến bất ổn xã hội. Theo đó, một số nhà đầu tư suy đoán nhu cầu trú ẩn vào kim loại quý này sẽ gia tăng trong vài ngày tới. Họ ngưng bán ra với kỳ vọng vàng sẽ tăng giá trở lại. Giá vàng vì thế mà không giảm sâu .



Diễn biến trên thị trường cho thấy đầu phiên giao dịch ngày 13-1 chỉ biến động trong phạm vi 1.855 USD/ounce. Tuy nhiên, khi tình hình chính trị và an ninh tại Mỹ căng thẳng, giới đầu tư đã tăng sức mua giúp giá vàng có thời điểm vọt lên 1.862 USD/ounce.



Thế nhưng, do USD bất ngờ giảm giá, kinh tế Mỹ tốt lên nên nhiều người đã ồ ạt bán ra khiến giá vàng có lúc giảm 20 USD/ounce, xuống còn 1.842 USD/ounce. Sau đó, một số nhà đầu tư đã ngưng bán ra. Số khác thì lại mua vào, kéo giá vàng lúc 6 giờ ngày 14-1 lên 1.845 USD/ounce



Theo giới kinh doanh, việc Tổng thống Mỹ đắc cử Joe Biden công bố kế hoạch hỗ trợ kinh tế mới vào hôm nay (14-1) khiến nhiều người kỳ vọng USD sẽ tràn ngập thị trường làm cho "đồng bạc xanh" suy yếu trong thời gian tới, tác động tích cực đến giá vàng.



Theo Thy Thơ (NLĐO)