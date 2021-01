Giá vàng hôm nay 13-1: Nhảy dựng khi quyền lực Tổng thống Donald Trump có thể bị loại bỏ

Giá vàng bật tăng khi Hạ viện Mỹ đưa ra quyết định luận tội Tổng thống Donald Trump sau khi nhiều người ủng hộ ông tràn vào tòa nhà Quốc hội Mỹ hôm 6-1.



Giá vàng hôm nay 12-1: Tăng giảm đột biến, giá cổ phiếu và Bitcoin đi xuống



Đầu ngày 13-1 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao dịch tại 1.856 USD/ounce, tăng 12 USD/ounce so với cùng thời điểm hôm trước.



Giá vàng tăng hàng chục USD/ounce trong bối cảnh USD suy yếu so với nhiều đồng tiền mạnh khác. Số ca lây nhiễm Covid-19 gia tăng trên toàn châu Âu. Thủ tướng Đức - bà Angela Merkel cảnh báo nước này cần giãn cách xã hội 8-10 tuần nhằm hạn chế dịch bệnh lây lan.



Đặc biệt, tình hình chính trị tại Mỹ khá lộn xộn sau khi Hạ viện Mỹ đưa ra quyết định luận tội ông Donald Trump do nhiều người ủng hộ ông tràn vào tòa nhà Quốc hội Mỹ vào ngày 6-1. Và nếu Phó Tổng thống Mike Pence không sử dụng quyền lực hiến pháp của mình để loại bỏ quyền lực của Tổng thống ông Donald Trump, các nhà lãnh đạo Hạ viện Mỹ cho biết sẽ đưa ra giải pháp luận tội để loại bỏ quyền lực ông Trump vào hôm nay 13-1.



Theo giới phân tích, có lẽ các thông tin trên đã thúc đẩy giới đầu tư hướng dòng tiền vào kim loại quý. Giá vàng có khi tăng 15 USD/ounce. Tuy nhiên, khi vàng lên tới một mức giá nhất định, không ít nhà đầu tư đã bán ra chốt lời làm giá kim loại quý có lúc "bay hơi" 26 USD/ounce.



Tiếp đến, khi Tổng thống Donald Trump có nguy cơ bị loại bỏ quyền lực, có thể dẫn đến tình hình chính trị - xã hội tại Mỹ bất ổn, giới đầu tư liền tăng sức mua. Giá vàng lại bật tăng hàng chục USD/ounce.



Giao dịch trên thị trường cho thấy đầu ngày 12-1, giới đầu tư giao dịch thận trọng khiến giá vàng chỉ biến động trong vùng 1.850 USD/ounce. Tuy nhiên, khi tình hình hình dịch bệnh tại châu Âu diễn biến phức tạp, họ đã dồn vốn vào vàng đẩy giá kim loại này lên 1.864 USD/ounce.



Tại mức giá này, một số nhà đầu tư đã chớp thời cơ bán ra chốt lời. Giá vàng giảm mạnh 26 USD/ounce, xuống còn 1.838 USD/ounce. Thế nhưng, khi thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể bị Quốc hội nước này loại bỏ quyền lực được loan đi toàn cầu, nhiều nhà đầu tư khác đã tăng sức mua. Giá vàng vì thế mà tăng trở lại 18 USD/ounce. Đến rạng sáng 13-1, giá vàng giao dịch tại 1.856 USD/ounce.



Trước đó, giá vàng SJC ngày 12-1 tại nước ta tăng 300.000 đồng/lượng, từ 56,35 triệu đồng/lượng lên 56,65 triệu đồng/lượng, cao hơn giá thế giới 4,8 triệu đồng/lượng.



Theo Thy Thơ (NLĐO)