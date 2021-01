Giá vàng hôm nay 12-1: Tăng giảm đột biến, giá cổ phiếu và Bitcoin đi xuống

Giá vàng tăng giảm mạnh trong bối cảnh USD tăng giá, thị trường chứng khoán Mỹ và châu Âu đỏ sàn, dòng tiền ra vào thị trường vàng thất thường.



Giá vàng hôm nay 11-1: Vàng SJC rớt thảm, "bốc hơi" khoảng 0,5 triệu đồng/ lượng





Rạng sáng 12-1 (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch tại 1.844 USD/ounce, giảm 6 USD so với giá mở cửa hôm trước.



Trước đó, do giá vàng thế giới vào đầu ngày 11-1 lao xuống dốc nên giá vàng SJC giảm 450.000 đồng/lượng, xuống còn 55,55 triệu đồng/lượng. Thế nhưng đến 10 giờ cùng ngày, giá vàng thế giới lại đi lên kéo giá vàng SJC tăng theo, chốt cuối ngày tại 56,45 triệu đồng/lượng, cao hơn giá thế giới 4,9 triệu đồng/lượng



Giá vàng tăng giảm đột biến trong bối cảnh USD tăng giá, giá dầu thô vọt lên 52 USD/thùng. Thế nhưng, theo giới kinh doanh, giá vàng có lúc giảm một mạch hơn 20 USD/ounce phải có sự bán tháo ồ ạt từ một số nhà đầu tư.



Sau đó, có lẽ do lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tiếp tục tăng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Anh – ông Rishi Sunak thông báo nền kinh tế nước này vẫn còn u ám nên nhiều người đã bán cổ phiếu khiến thị trường thị trường chứng khoán Mỹ, châu Âu chìm trong sắc đỏ. Đồng thời, giới đầu tư tài chính cũng bán tháo Bitcoin làm giá trị đồng tiền ảo này từ 42.000 USD/bitcoin xuống còn 30.000 USD/bitcoin. Theo đó, họ dịch chuyển một phần vốn vào trái phiếu và kim loại quý, tạo đà cho giá vàng tăng trở lại.



Diễn biến vào đầu phiên giao dịch ngày 11-1 cho thấy thị trường vàng tràn ngập người bán. Giá vàng, từ 1.850 USD/ounce xuống còn 1.828 USD/ounce lúc 9 giờ theo giờ Việt Nam.



Tại thời điểm này, giới đầu tư bắt đầu mua vào giúp giá vàng có thời điểm leo lên 1.852 USD/ounce. Lúc này, nhiều người lại nhanh tay bán ra chốt lời và bán khống chờ giá vàng giảm mua vào hưởng chênh lệch. Lập tức, giá vàng giảm 22 USD/ounce, rớt xuống vùng 1.830 USD/ounce.



Tiếp đến, các nhà đầu tư đã bán khống lại mua vào kéo giá vàng trở lại 1.850 USD/ounce. Sau đó, giá vàng biến động lình xình và đến đầu ngày 12-1 giảm nhẹ còn 1.844 USD/ounce.



Theo giới phân tích, thị trường vàng đang kỳ vọng khoản tiền trợ cấp 2.000 USD cho mỗi công dân Mỹ sớm được Quốc hội nước này thông qua, các gói chi tiêu mạnh mẽ hơn nữa chính quyền Tổng thống Mỹ đắc cử Joe Biden triển khai trong tương lai.



Các yếu tố đều có lợi cho giá vàng khi nỗi lo sợ lạm phát sẽ sớm trở lại. Từ đó, giới đầu tư có thể tăng nhu cầu trú ẩn vào vàng, thúc đẩy giá kim loại quý này đi lên.

Theo Thy Thơ (NLĐO)