Sàn đầu tư tài chính (Forex): Thủ đoạn tinh vi, máy chủ đặt ở nước ngoài

Thông tin theo dõi của cơ quan công an cho thấy thực tế các sàn Forex tại Việt Nam hoạt động đều không có giấy phép, không có pháp nhân, máy chủ điều hành hoạt động giao dịch đều đặt ở nước ngoài.



Nguy cơ gián điệp tài chính từ phần mềm Trung Quốc

Các sàn Forex tại Việt Nam hoạt động đều không có giấy phép, không có pháp nhân, máy chủ điều hành hoạt động giao dịch đều đặt ở nước ngoài.



Hoạt động không phép, không pháp nhân



Như phản ánh của Báo Lao Động, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (VCCA, Bộ Công Thương) trong thời gian gần đây thu thập được nhiều thông tin quảng cáo, kêu gọi đầu tư tài chính thông qua các sàn đầu tư tài chính, đặc biệt là hình thức đầu tư thị trường ngoại hối (Foreign Exchange hay Forex) và đầu tư quyền chọn nhị phân (Binary Options hay BO).



Với hình thức đầu tư vào Forex, VCCA cho hay rất nhiều các sàn đầu tư tài chính này có dấu hiệu lôi kéo người tham gia bằng hình thức trả thưởng, hoa hồng cho việc mời thêm thành viên tham gia đầu tư theo nhiều cấp nhiều nhánh, có dấu hiệu của việc kinh doanh theo phương thức trái phép, ví dụ như Forex Liber, AFGold hay Bitomo.



Trong khi đó theo quy định tại Nghị định 40/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, mọi hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp với đối tượng không phải là hàng hóa đều bị cấm và theo đó các sàn đầu tư tài chính trên đều không được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định của Nghị định 40.



“Do đó, các tổ chức cá nhân tham gia, vận động người tham gia đầu tư thông qua các sàn đầu tư tài chính này đều có thể bị xử lý hình sự (xử phạt tới 5 tỉ đồng hoặc 5 năm tù giam theo Điều 217a Bộ luật Hình sự về Tội vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp)” - VCCA nhấn mạnh.



Đáng chú ý, sự phát triển mạnh của các sàn Forex trong thời gian gần đây được Phòng An ninh kinh tế (Công an tỉnh Đồng Nai) ghi nhận và theo dõi từ rất sớm. Thông tin từ đơn vị này cho thấy, thực tế các sàn Forex tại Việt Nam hoạt động đều không có giấy phép, không có pháp nhân, máy chủ điều hành hoạt động giao dịch đều đặt ở nước ngoài. Hoạt động của các sàn Forex tại Việt Nam phát triển mạnh trong thời gian gần đây với nhiều hình thức quảng cáo, ưu đãi để thu hút các nhà đầu tư.



Dấu hiệu lừa đảo, tổ chức đánh bạc



Một điểm dễ nhận thấy theo thông tin từ Phòng An ninh kinh tế (Công an tỉnh Đồng Nai) là các sàn forex đều giới thiệu là đại diện văn phòng của các công ty, tập đoàn tài chính lớn trên thế giới, văn phòng được thuê tại các địa điểm trung tâm, sang trọng, tổ chức nhiều hội thảo, trao đổi kinh nghiệm tại các khách sạn 5 sao, các trung tâm sự kiện nổi tiếng ở các địa phương. Việc nộp tiền, rút tiền thông qua nhiều hình thức khác nhau như trực tiếp vào tài khoản ngân hàng do sàn chỉ định, thẻ tín dụng cá nhân, thông qua các ví điện tử, cổng trung gian thanh toán, tiền ảo… nhằm tránh sự phát hiện điều tra của các cơ quan chức năng.



Các sàn forex sử dụng đội ngũ nhân viên chuyên môi giới, tư vấn cho các nhà đầu tư (thường là những người không có kinh nghiệm đầu tư forex) mở tài khoản và hướng dẫn đặt lệnh giao dịch, thông thường ban đầu nhà đầu tư sẽ lãi lớn nhưng sau đó sẽ bị thua lỗ trong các giao dịch tiếp theo, thậm chí mất toàn bộ tiền trong tài khoản, các hoạt động của sàn forex có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.



Đáng chú ý, liên quan đến hình thức đầu tư quyền chọn nhị phân (Binary Options hay BO), thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho hay, đây là hình thức nhà đầu tư dự đoán về sự tăng hoặc giảm của một cặp tỉ giá trong một khoảng thời gian nhất định rồi đặt tiền cược theo quy định của sàn giao dịch. Nếu nhà đầu tư lựa chọn đúng sẽ thắng cược, lựa chọn sai nhà đầu tư mất toàn bộ số tiền đã đặt cược và theo đó hình thức này có dấu hiệu hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Một số sàn Forex còn sử dụng phương thức kinh doanh đa cấp để thu hút nhà đầu tư nhằm huy động vốn để chiếm đoạt tài sản.



Ngoài ra, các sàn Forex thường đưa thông tin lên các trang fanpage, hội nhóm của mình trên mạng xã hội về việc chính các nhà đầu tư (người chơi) trên sàn Forex cũng vi phạm pháp luật nhằm tránh việc nhà đầu tư tố cáo hoạt động vi phạm của các sàn Forex này.





Liên tiếp triệt phá hàng loạt vụ lừa đảo giao dịch ngoại hối



Trong những năm gần đây, lực lượng chức năng đã liên tiếp triệt phá hàng loạt vụ lừa đảo thông qua giao dịch ngoại hối, ủy thác đầu tư và trả lãi suất. Điển hình như: Công ty Golden Rock sập năm 2006 lừa 1.000 nạn nhân, số tiền 160 tỉ đồng; Công ty VGX sập năm 2014 với 700 khách hàng; Công ty HGI sập năm 2015 lừa đảo 270 tỉ đồng, trả lãi 1,5 - 3% mỗi tháng. Công ty Khải Thái sập năm 2014 lừa 280 tỉ đồng của 717 nạn nhân; Công ty BBG sập năm 2015 lừa hơn 400 tỉ của 1.000 nạn nhân với mức lãi lên đến hơn 60%/năm… N.V





