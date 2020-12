Ngành Thuế nắm dữ liệu khách hàng từ ngân hàng, liệu có an toàn?

Theo cơ quan thuế, việc các ngân hàng phải cung cấp tài khoản ngân hàng thực hiện theo luật, ngành Thuế chỉ hướng dẫn và thực hiện các giải pháp thu, chống trốn thuế. Ngoài ra, Tổng cục Thuế cho biết, trước mắt chỉ yêu cầu cung cấp định danh các tài khoản và chỉ yêu cầu nội dung trong trường hợp đặc biệt...





Gán mã số thuế vào thông tin định danh của khách hàng mở tại ngân hàng thương mại. Ảnh: Hải Nguyễn



Chỉ yêu cầu cung cấp định danh các tài khoản



Ngày 1.12, Tổng cục Thuế tổ chức họp báo chuyên đề về Nghị định 126/2020/NĐ-CP và một số văn bản hướng dẫn Luật Quản lý thuế.



Nghị định 126/2020 có hiệu lực từ 5.12, tới đây cụ thể hoá một số điều của Luật Quản lý thuế (có hiệu lực từ 1.7.2020) được cho một “hàng rào kỹ thuật” hữu hiệu để truy thu thuế các cá nhân, tổ chức có nguồn thu từ Facebook, Google, YouTube… Tuy nhiên, vẫn có nhiều quy định được các chuyên gia tài chính, doanh nghiệp cho rằng, chưa phù hợp khi triển khai ở thời điểm hiện nay.



Tại họp báo, các cơ quan báo chí đặt nhiều câu hỏi đến việc ngân hàng sẽ phải cung cấp cho cơ quan thuế các thông tin như giao dịch qua tài khoản, số dư, số liệu giao dịch của khách hàng. Điều này gây lo ngại đến bí mật tài khoản cá nhân và gây khó khăn cho ngân hàng khi không thể xác định đâu là những cá nhân có mã số thuế, hay việc đâu là đối tượng cần theo dõi giao dịch qua mạng, bất thường.



Trao đổi với báo chí những nội dung này, ông Đặng Ngọc Minh - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết, Luật QLT số 38 (khoản 2, khoản 3 Điều 27) có quy định về trách nhiệm của ngân hàng thương mại (NTHM) trong việc cung cấp thông tin về số hiệu tài khoản theo mã số thuế của người nộp thuế khi mở tài khoản và khấu trừ, nộp thay nghĩa vụ thuế phải nộp theo quy định pháp luật về thuế của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử (TMĐT) có phát sinh thu nhập từ Việt Nam.



Tuy nhiên, ở Nghị định 126, trước mắt trách nhiệm của NHTM chỉ cung cấp định danh tài khoản cho Tổng cục Thuế như số liệu như tài khoản, ngày mở, ngày đóng, tên các mã số của người nộp thuế mà không phải các nội dụng giao dịch của họ để phục vụ cho mục đích quản lý thuế.



Theo ông Minh, tới đây cũng có thể bổ sung thêm nhưng cơ quan thuế sẽ cung cấp mã số thuế theo chứng minh thư và ngân hàng sẽ yêu cầu người mở tài khoản sẽ cung cấp mã số thuế để gán thuộc tính mã số thuế vào trong thông tin khách hàng. Song, cơ quan thuế sẽ hỗ trợ ngân hàng về vấn đề gán các mã số thuế đó theo cơ sở dữ liệu về quản lý chung của 2 cơ quan.



“Tất cả thông tin của người nộp thuế đều được cơ quan thuế bảo mật tuyệt đối, chứ không chỉ riêng liên quan đến thông tin tài khoản khách hàng. Cơ quan thuế sẽ yêu cầu cung cấp tài khoản đối với vụ việc, đối tượng cụ thể theo trình tự; không yêu cầu ngân hàng cung cấp toàn bộ tài khoản cũng như số dư thanh toán của tất cả khách hàng” - ông Đặng Ngọc Minh nói.



Nộp thiếu bị phạt, nộp thừa không trả lãi



Cũng liên quan đến một số điểm chưa phù hợp, tại Điều 8 Nghị định 126 đang quy định, tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp đã tạm nộp của 3 quý đầu năm tính thuế không được thấp hơn 75% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán năm. Trường hợp người nộp thuế nộp thiếu so với số thuế phải tạm nộp 3 quý đầu năm thì phải nộp tiền chậm nộp tính trên số thuế nộp thiếu kể từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp quý III đến ngày nộp số thuế còn thiếu vào ngân sách Nhà nước.



Khi được hỏi về việc nếu doanh nghiệp nộp thừa có được tính lãi hay không? Về vấn đề này, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thuế cho rằng: Trường hợp doanh nghiệp nộp thừa sẽ được bù trừ hoặc hoàn thuế. Còn về việc tính lãi thì hiện nay chưa có. Vấn đề này đơn vị tiếp nhận, nghiên cứu và báo cáo cụ thể.



Còn tại điểm c khoản 5 Điều 7 của Nghị định 126 nêu rõ: “Tổ chức hợp tác kinh doanh với cá nhân thì cá nhân không trực tiếp khai thuế. Tổ chức có trách nhiệm khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với toàn bộ doanh thu của hoạt động hợp tác kinh doanh theo quy định của pháp luật về thuế và quản lý thuế của tổ chức mà không phân biệt hình thức phân chia kết quả hợp tác kinh doanh, đồng thời khai thay và nộp thay thuế thu nhập cá nhân cho cá nhân hợp tác kinh doanh”.



Theo quy định này, kể từ ngày 5.12 tới các nền tảng gọi xe công nghệ sẽ phải thực hiện kê khai và thu hộ thuế GTGT. Mức thuế thu hộ là 10% tính trên tổng doanh thu phát sinh và thuế này không áp lên doanh nghiệp và đối tác tài xế mà do khách hàng chi trả. Với thắc mắc của các doanh nghiệp về việc áp mức thuế mới, ông Đặng Ngọc Minh cho rằng, bản chất các doanh nghiệp vận tải công nghệ hiện nay là doanh nghiệp kinh doanh vận tải do có tham gia vào điều hành. Đại diện Tổng cục Thuế cũng cho rằng, hiện tại hoạt động của loại hình này đã được luật quy định rõ ràng.

https://laodong.vn/tien-te-dau-tu/nganh-thue-nam-du-lieu-khach-hang-tu-ngan-hang-lieu-co-an-toan-858875.ldo

Theo Cao Nguyên (NLĐO)