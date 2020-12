Một cá nhân sử dụng 29 tài khoản thao túng giá cổ phiếu

Cá nhân này sử dụng 29 tài khoản khác nhau để mua bán cổ phiếu CTP đang giao dịch trên sàn Hà Nội.



Xử phạt 600 triệu đồng tội làm giá cổ phiếu - Ảnh: Ngọc Thắng



Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa thông báo đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Lê Văn Hoan với số tiền 600 triệu đồng do có hành vi mua bán, tạo cung cầu giả tạo, thao túng cổ phiếu. Cụ thể, căn cứ theo kết quả xác minh của cơ quan công an, kết quả giám sát, kiểm tra của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, cho thấy ông Lê Văn Hoan (Hoàng Mai, Hà Nội) đã sử dụng 29 tài khoản để liên tục mua bán, tạo cung cầu giả tạo, thao túng cổ phiếu của Công ty cổ phần Thương Phú - nay là Công ty cổ phần Minh Khang Capital Trading Public (mã chứng khoán CTP).



Theo kết quả xác minh của cơ quan công an, hậu quả do hành vi thao túng cổ phiếu CTP của ông Lê Văn Hoan gây ra xác định theo quy định tại Điều 211 - Bộ Luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.



Ngoài ra, căn cứ kết quả kiểm tra và các tài liệu có trong hồ sơ, xem xét tính toán cho thấy không có số lợi bất hợp pháp từ hành vi vi phạm của ông Lê Văn Hoan. Do vậy, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chỉ phạt tiền 600 triệu đồng theo quy định đối với cá nhân này và không có hình thức khác kèm theo.



Đóng cửa phiên giao dịch 3.12, cổ phiếu CTP chốt ở giá 3.300 đồng, giảm 100 đồng so với phiên trước đó. Cổ phiếu CTP được niêm yết trên sàn Hà Nội từ tháng 7.2016 với giá 13.000 đồng/cổ phiếu và giảm xuống dưới mệnh giá từ đầu năm 2018.



Công ty cổ phần Thương Phú được thành lập năm 2010 với vốn điều lệ ban đầu là 3 tỉ đồng, hoạt động chủ yếu là sản xuất, chế biến và kinh doanh cà phê các loại. Đến nay vốn điều lệ công ty đã tăng lên 100 tỉ đồng và hoạt động trong nhiều lĩnh vực.

Theo MAI PHƯƠNG (thanhnien)