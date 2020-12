Giá vàng hôm nay 7.12: Ồ ạt giảm

Giá vàng hôm nay 7.12 đồng loạt giảm ở cả thị trường trong nước và thế giới. Tuy nhiên, giá vàng tuần này được nhiều chuyên gia và nhà đầu tư kì vọng tăng.





Giá vàng trong nước



Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào bán ra ở mức 54,6-55,17 triệu đồng/lượng, giảm 100.000 đồng/lượng chiều bán ra so với kết phiên hôm qua. Chênh lệch giá bán vàng vẫn đang cao hơn giá mua 570.000 đồng/lượng.



Vàng Doji niêm yết giá vàng ở mức 54,5-55,25 triệu đồng/lượng, giảm 50.000 đồng/lượng so với chốt phiên gần nhất. Chênh lệch giá bán vàng vẫn đang cao hơn giá mua 750.000 đồng/lượng.



Giá vàng thế giới (Tính theo giờ Việt Nam) giao dịch trên sàn Kitco ở mức 1.834,1 USD/ounce, giảm 4 USD/ounce so với thời điểm mở cửa phiên giao dịch. Quy đổi giá vàng thế giới theo giá USD tại Vietcombank ở thời điểm tham chiếu: 1USD = 23.220 VND, giá vàng thế giới tương đương 51,13 triệu đồng/lượng, thấp hơn 4,12 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra tại thời điểm chốt phiên giao dịch cuối tuần.





Giá vàng hôm nay 7.12.



Dự báo giá vàng



Thông tin tích cực về vaccine COVID-19 có thể khiến giá vàng giảm nhất thời, song kim loại quý này sẽ không vì thế mà trở nên kém hấp dẫn hơn trong quá trình khắc phục các khó khăn về kinh tế.



Sau khi chứng kiến mức tăng ngoạn mục của giá vàng tuần trước, các chuyên gia và giới đầu tư đều kì vọng giá của kim loại quý sẽ tiếp tục tăng mạnh trong tuần này.



Cụ thể, theo cuộc khảo sát của Kitco News, trong tổng số 14 chuyên gia phố Wall được hỏi thì có 10 chuyên gia cho rằng giá vàng sẽ tiếp tục tăng cao, tương đương 70%. Các nhà đầu tư bán lẻ cũng có quan điểm lạc quan với giá vàng tuần này khi có đến 743 trong số 1.147 nhà đầu tư tham gia cuộc khảo sát trực tuyến tại phố Main dự đoán giá vàng sẽ đi lên, tương đương 65%.



Giới phân tích cho rằng số ca nhiễm COVID-19 sẽ còn tăng lên, kéo theo tình trạng kinh tế chưa thể khởi sắc trong ngắn hạn. Và diễn biến này sẽ còn tiếp tục tác động tới thị trường kim loại quý.



Các nhà đầu tư hiện cũng đang theo dõi thông tin liên quan tới việc ông Joe Biden khuyến nghị Quốc hội Mỹ sớm thông qua gói kích thích kinh tế mới và ông này hứa sẽ nhắc lại việc này khi chính thức trở thành Tổng thống Mỹ. Gói kích thích kinh tế này được thông qua và giải ngân chắc chắn sẽ tác động tới các thị trường.



Ông Peter Grosskopf, Giám đốc điều hành của Sprott dự báo, bất kì đợt giảm giá nào cũng là đợt điều chỉnh lành mạnh và là cơ hội mua vào cho các nhà đầu tư. Ông Grosskopf còn dự đoán rằng bước sang năm 2021, giá kim loại quý sẽ tăng lên hơn 2.000 USD/ounce và đạt kỉ lục cao mới vào giữa năm.



Chính phủ Mỹ và Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ phải tung thêm các gói hỗ trợ để kích thích hồi sinh nền kinh tế đang chịu ảnh hưởng quá nặng nề bởi đại dịch COVID-19. Nền kinh tế Mỹ chỉ tạo thêm 245.000 việc làm mới, bằng nửa dự báo. Giá vàng còn dư địa để lên 1.900 USD/ounce - sẽ là ngưỡng cản quan trọng, đây là nhận định của nhiều chuyên gia khi dự báo về giá vàng trong ngắn hạn.



Phương Thảo