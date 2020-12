Giá vàng hôm nay 6.12: Người mua lãi 1,5 triệu đồng/lượng sau 1 tuần

Giá vàng hôm nay 6.12 chốt lại tuần giao dịch sôi động với 54,6-55,27 triệu đồng/lượng.





Giá vàng trong nước



Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào bán ra ở mức 54,6-55,27 triệu đồng/lượng. Như vậy, nhà đầu tư lãi 1,5 triệu đồng/lượng sau 1 tuần giao dịch.



Vàng Doji niêm yết giá vàng ở mức 54,55-55,3 triệu đồng/lượng. Tương tự, sau 1 tuần mua vào nhà đầu tư lãi 1,5 triệu đồng/lượng nếu chốt giao dịch tại Doji.



Giá vàng thế giới (Tính theo giờ Việt Nam) kết thúc tuần giao dịch, giá vàng thế giới đứng ở mức 1.838 USD/ounce, cao hơn chốt phiên tuần trước 52 USD/ounce, tương đương khoảng 1,2 triệu đồng. Đây là tuần tăng giá đầu tiên sau 4 tuần giảm giá của kim loại quý. Tuy nhiên mức chốt tuần vẫn là vùng giá thấp mà vàng đạt được kể từ tháng 7 năm nay.



Thị trường vàng dường như đang quay trở lại cuộc đua và có một khởi đầu rất thành công cho tháng 12, phục hồi tốt sau đợt bán tháo của tuần trước. Những động lực chính ủng hộ giá vàng trong tuần này là đồng USD suy yếu, hy vọng về gói kích thích kinh tế Mỹ và số ca nhiễm COVID-19 liên tục ghi nhận mức kỷ lục mới.



Giá vàng hôm nay 6.12. Ảnh minh họa: Tùng Giang.



Dự báo giá vàng



Trong ngắn hạn, thị trường vẫn vẫn đang bị áp lực bởi tin tức tốt lành về vaccine COVID-19. Việc các quỹ ETF vàng giảm lượng vàng nắm giữ cũng có thể ảnh hưởng tiêu cực tới giá vàng.



Dù vậy, nhiều tổ chức vẫn dự báo vàng sẽ lên giá trong dài hạn do lãi suất thực yếu, lạm phát tăng, đồng USD. ANZ vẫn dự đoán giá vàng sẽ lên 2.100 USD vào năm sau.



Jeff Wright, Phó Chủ tịch điều hành của công ty dịch vụ về vàng GoldMining Inc, nhận định kim loại quý này sẽ tiếp tục tăng giá trong tuần tới nhờ tâm lý muốn tìm đến “nơi trú ẩn an toàn” của giới đầu tư, giữa bối cảnh Chính phủ Mỹ đối mặt nguy cơ phải đóng cửa nếu không thể thông qua dự luật tài trợ chính phủ.



Cùng với đó, các nhà phân tích cũng cho rằng mặc dù thông tin tích cực về quá trình phát triển và phân phối vaccine có thể khiến vàng giảm giá trong nhất thời, song kim loại quý này sẽ không vì thế mà trở nên kém hấp dẫn hơn trong quá trình khắc phục các khó khăn về kinh tế.



Tai Wong, người đứng đầu công ty cung cấp các dịch vụ phái sinh kim loại quý tại BMO cũng cho rằng, các đầu tư đã đẩy mạnh hoạt động bán ra chốt lời sau bốn ngày giá vàng bật tăng mạnh mẽ và tiến đến gần mức quan trọng 1.850 USD/ounce.



Dự báo về vàng dài hạn, các chuyên gia phân tích tại công ty nghiên cứu Metals Focus (Anh) kỳ vọng giá vàng sẽ tăng lên mức 2.300 USD/ounce vào năm tới.



Tuần này, 14 nhà phân tích đã tham gia cuộc khảo sát của Kitco News. Trong đó, 10 chuyên gia (tương đương 71%) tin tưởng giá vàng sẽ tăng vào tuần tới, chỉ 1 nhà phân tích (7%) dự báo giá vàng giảm, 3 người còn lại (21%) cho ý kiến trung lập.



Trong khi đó, trong 1.147 phiếu thăm dò trực tuyến đã được thực hiện trong tuần qua, 743 nhà đầu tư nhỏ lẻ (khoảng 65%) lạc quan về giá vàng vào tuần tới, 231 người (20%) dự báo giá giảm và 173 người còn lại (15%), trung lập với kim loại quý này.



https://laodong.vn/tien-te-dau-tu/gia-vang-hom-nay-612-nguoi-mua-lai-15-trieu-dongluong-sau-1-tuan-859971.ldo

Theo Phương Thảo (LĐO)