Giá vàng hôm nay 28-12: Vàng SJC lại tăng sốc

Cả giá vàng trong nước và thế giới đồng loạt đi lên khi vừa mở cửa ngày đầu tuần. Giá vàng SJC vượt mốc 56 triệu đồng/lượng.



Giá vàng trong nước tăng mạnh ngay khi vừa mở cửa. Ảnh: Linh Anh



Lúc 9 giờ 30 ngày 28-12, giá vàng SJC tại TP HCM được các doanh nghiệp niêm yết mua vào 55,45 triệu đồng/lượng, bán ra 55,95 triệu đồng/lượng, tăng khoảng 250.000 đồng mỗi lượng so với ngày cuối tuần.



Tại Hà Nội, một số doanh nghiệp đẩy giá vàng SJC vượt 56 triệu đồng/lượng. Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng miếng mua vào 55,4 triệu đồng/lượng, bán ra 56,05 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng mỗi lượng so với cuối tuần.



Đây là mức tăng rất mạnh của giá vàng trong những ngày qua, đưa giá vàng SJC lên mức cao nhất trong vòng 1 tháng qua.



Giá vàng trang sức, vàng nhẫn 24K các loại cũng tăng mạnh lên mức 54,75 triệu đồng/lượng mua vào, 55,3 triệu đồng/lượng bán ra, thấp hơn vàng SJC khoảng 650.000 đồng/lượng. Mức chênh lệch giá vàng trang sức và vàng SJC đã thu hẹp đáng kể trong những ngày qua.



Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới cũng bật tăng mạnh sau kỳ nghỉ Giáng sinh, lên khoảng 1.898 USD/ounce, tăng gần 20 USD mỗi ounce so với giá đóng cửa cuối tuần.



Theo Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), kim loại quý trên sàn quốc tế đi lên mạnh mẽ phiên đầu tuần khi nhà đầu tư đón đầu xu hướng mua sắm vàng truyền thống dịp cuối năm ở thị trường châu Á, tình hình dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp và dòng tiền đổ mạnh vào thị trường chứng khoán…



Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 53,1 triệu đồng/lượng, thấp hơn khoảng 2,8 triệu đồng mỗi lượng so với vàng SJC.



Trên thị trường ngoại tệ, tỉ giá trung tâm sáng nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 23.149 đồng/USD, giảm 3 đồng mỗi USD so với giá cuối tuần. Giá USD ở các ngân hàng thương mại tiếp tục ổn định quanh mức 23.010 đồng/USD mua vào, 23.220 đồng/USD bán ra.

Theo THÁI PHƯƠNG (NLĐO)