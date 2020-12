Giá vàng hôm nay 19-12: Tăng giảm sốc, nhiều yếu tố trái chiều tác động

Đầu ngày 19-12 (theo giờ Việt Nam), giá vàng đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần tại 1.882 USD/ounce, giảm 3 USD/ounce so với cùng thời điểm phiên trước.



Giá vàng hôm nay 18-12: "Nhảy dựng" khi Tổng thống Pháp mắc Covid-19



Trước đó, trong ngày 18-12 giá vàng SJC tại Việt Nam giảm 50.000 đồng/lượng, chốt cuối ngày tại 55,5 triệu đồng/lượng, cao hơn giá thế giới khoảng 3 triệu đồng/lượng.



Theo giới phân tích, giá vàng tăng giảm thất thường có thể do tác động từ các yếu tố trái chiều. Từ đó, tâm lý giao dịch của nhà đầu tư khá bất ổn. Đơn cử, họ đưa vốn vào vàng khi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ gia tăng cho thấy nền kinh tế nước này đang còn suy thoái. Quan hệ thương mại Mỹ-Trung bỗng dưng căng thẳng khi Mỹ đưa SMIC - nhà sản xuất chip hàng đầu Trung Quốc và khoảng 80 công ty của nước này vào danh sách đen. Động thái này sẽ hạn chế nhiều doanh nghiệp Trung Quốc tiếp cận công nghệ của Mỹ. Còn phía Bắc Kinh phản ứng sẽ áp thuế chống bán phá giá đối với các sản phẩm cao su nhập khẩu từ Mỹ.



Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản thông báo bơm thêm tiền ra thị trường và kéo dài chương trình cứu trợ dịch bệnh thêm 6 tháng. Mỹ tiết lộ tin tặc đột nhập vào các cơ quan chính phủ, trong đó có một số đơn vị liên quan đến cơ sở hạt nhân. Theo đó, không ít nhà đầu suy đoán tình hình kinh tế - chính trị thế giới còn bất ổn trong thời gian dài. Họ quyết định mua vàng để bảo toàn vốn. Giá vàng vì thế nhảy vọt tại một vài thời điểm.



Mặt khác, có lẽ thị trường cảm thấy bất an khi Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) đã cấp phép sử dụng khẩn cấp vắc-xin Covid-19 của Công ty Moderna Inc; đồng thời Tiến sĩ Anthony Fauci - cố vấn về Covid-19 của Nhà Trắng hé lộ vắc-xin này có thể được tiêm chủng trong tuần tới. Từ đó, không ít nhà đầu tư nghĩ thông tin này sẽ góp phần kiểm soát dịch bệnh, mở đường cho kinh tế Mỹ tốt lên, có thể thúc đẩy các quỹ đầu vàng tiếp tục giảm số lượng vàng nắm giữ. Giá vàng vì thế phải giảm.



Giao dịch trên thị trường cho thấy đầu ngày 18-12, giá vàng chỉ biến động trong vùng 1.880 -1.885 USD/ounce. Thế nhưng, sau khi Mỹ thông báo hacker tấn công một cơ quan tại Mỹ, đồng thời Tổng thống Donald Trump đưa ra một biện pháp nhằm hạn chế hoạt động của một số doanh nghiệp Trung Quốc, giới đầu tư liền tăng sức mua vàng. Ngay sau đó, giá vàng nhảy vọt 10 USD/ounce, từ 1.880 USD/ounce lên 1.890 USD/ounce. Tiếp đến, khi các tin tức tích cực về vắc-xin Covid-19 của Công ty Moderna Inc. được loan đi trên toàn thế giới, thị trường vàng gần như chỉ có người bán. Chỉ sau vài phút giao dịch, giá vàng rơi tự do 15 USD/ounce, xuống còn 1.875 USD/ounce. Sau đó, giá vàng tăng giảm nhẹ và đến rạng sáng 19-12 đóng cửa giao dịch tại 1.882 USD/ounce.

Theo Thy Thơ (NLĐO)