Giá vàng hôm nay 10-12: Giảm mạnh, tiền dồn vào chứng khoán

Sau hai phiên giao dịch tăng tổng cộng 30 USD/ounce, giá vàng lại giảm dữ dội khi thị trường bị nhiều yếu tố xô đẩy.



Giá vàng hôm nay 8-12: "Phi nước đại", các quỹ đầu tư chốt lời





Khoảng 6 giờ ngày 10-12 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao dịch tại 1.840 USD/ounce, "bay hơi" 30 USD/ounce so với cùng thời điểm hôm trước.



Đầu phiên giao dịch ngày 9-12, giới đầu tư bất ngờ bán ra chốt lời hoặc bán khống chờ giá vàng đi xuống rồi mua vào hưởng chênh lệch. Theo đó, giá vàng từ 1.870 USD/ounce rớt xuống 1.860 USD/ounce. Tiếp đến, do giá vàng không vượt qua mức cản 1.865 USD/ounce nên các nhà đầu tư ồ ạt bán ra và chỉ sau vài phút giao dịch, giá vàng xuống còn 1.850 USD/ounce. Tại mức giá này, những người đã bán khống bắt đầu mua vào. Lập tức, giá vàng bật lên 1.860 USD/ounce. Lúc 22 giờ, có thể do các quỹ đầu tư bán vàng với số lượng lớn, kéo theo việc tháo chạy của nhiều người khác nên giá vàng giảm 35 USD/ounce, lùi về 1.825 USD/ounce. Thế nhưng, đến đầu ngày 10-12, một số nhà đầu tư lại mua vào giúp giá vàng leo lên 1.840 USD/ounce



Trước đó, giá vàng SJC tại Việt Nam ngày 9-12 giảm 200.000 đồng/lượng, đóng cửa giao dịch tại 55,3 triệu đồng/lượng, cao hơn giá thế giới 3,8 triệu đồng/lượng.



Bất chấp USD suy yếu so với nhiều đồng tiền khác, giá vàng vẫn đi xuống khi thị trường bị nhiều yếu tố xô đẩy. Cụ thể, dữ liệu của nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới - Trung Quốc đã tốt lên, các tin tức tích cực về vắc-xin Covid – 19 được loan đi toàn cầu. Nhất là khi vắc-xin của Công ty Pfizer Inc. đã vượt qua rào cản tiếp theo sau khi Mỹ cho biết không có vấn đề nào liên quan đến độ an toàn hoặc hiệu quả của vắc-xin này. Hãng Johnson & Johnson thông báo có thể thu được kết quả thử nghiệm giai đoạn cuối vắc -xin Covid-19 sớm hơn dự kiến. Đồng thời, Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) nhóm họp hôm nay (10-12) để đánh giá lần cuối vắc-xin của Công ty Pfizer Inc. và nếu được FDA phê duyệt khẩn cấp thì trong vòng 24 giờ, vắc-xin này sẽ được triển khai tại Mỹ.



Trong khi đó, Thủ tướng Israel – ông Benjamin Netanyahu sẽ là một trong những người đầu tiên của quốc gia này tiêm chủng vắc-xin của Công ty Pfizer Inc. Còn Thủ tướng Đức Angela Merkel thì hé lộ nước này sẽ tiêm vắc-xin trong quý I/2021.



Có lẽ, do các thông tin trên nên giới đầu tư tài chính dự báo dịch bệnh sớm được kiểm soát, kinh tế thế giới sẽ đi lên. Họ tập trung vốn vào cổ phiếu giúp các chỉ số Dow Jones (chỉ số của cổ phiếu ngành công nghiệp, dịch vụ, vận tải Mỹ), Nasdaq (chỉ số giá cổ phiếu của toàn bộ các công ty được niêm yết trên sàn giao dịch Nasdaq) và S&P 500 (chỉ số cổ phiếu của 500 công ty có vốn hóa lớn nhất trên thị trường chứng khoán Mỹ) tăng điểm dữ dội tại một số thời điểm.



Thị trường chứng khoán châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc cũng bao trùm sắc "xanh". Từ đó, nhiều nhà đầu tư hạn chế đưa vốn vào vàng. Số khác thì bán vàng thu hồi vốn. Giá vàng giảm mạnh là điều dễ hiểu.



Theo Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), tâm lý nhà đầu tư thay đổi trên thị trường khi tin tức về vắc-xin tạo ra một số hy vọng cho kinh tế toàn cầu, khiến các nhà đầu tư tháo chạy khỏi vàng, chuyển vốn sang các tài sản khác.



Báo cáo mới nhất của WGC cho thấy trong tháng 11-2020, các quỹ đầu tư vàng trên toàn cầu đã bán ra 107 tấn vàng.



Nhà phân tích Jim Wyckoff của kitco.com (trang thông về thị trường vàng) nhận định đại dịch Covid-19 có thể bị ngăn chặn bởi vắc-xin, các nền kinh tế lớn có dấu hiệu phục hồi đang tạo áp lực giá vàng giảm.



Thế nhưng, giới kinh doanh vẫn lạc quan về khả năng Quốc hội Mỹ sớm thông qua gói hỗ trợ kinh tế gần 1.000 tỉ USD. Khi đó, đồng bạc xanh sẽ giảm giá trên toàn cầu, tạo đà cho giá vàng bật tăng trở lại.

Theo Thy Thơ (NLĐO)