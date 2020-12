Gia Lai siết chặt quản lý thuế khoán

(GLO)- Chính sách thuế khoán được Nhà nước ban hành nhằm động viên, phát triển hộ kinh doanh. Việc đưa hộ kinh doanh vào để lập sổ bộ thuế khoán nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước theo đúng pháp luật.





Phường Diên Hồng được đánh giá là khu vực hoạt động kinh doanh sầm uất nhất TP. Pleiku. Hầu hết các tiểu thương, người buôn bán tại địa bàn phường đã đăng ký kinh doanh dưới hình thức hộ kinh doanh nhỏ lẻ, được lập bộ quản lý thuế gần 1.200 hộ.

Theo đánh giá từ cơ quan Thuế, đặc thù địa bàn này có số lượng hộ kinh doanh đến ngưỡng chịu thuế lớn, hoạt động kinh doanh thường xuyên có những biến động khiến công tác tính kê khai thuế, tính thuế và điều tra, cập nhật tình hình doanh thu đối với các hộ kinh doanh gặp không ít khó khăn.

Bộ phận một cửa Cục Thuế tỉnh. Ảnh: Đức Thụy



Tuy nhiên, nhờ đẩy mạnh tuyên truyền hỗ trợ, bám sát tình hình hoạt động của từng hộ kinh doanh nên việc triển khai thu thuế trên địa bàn phường Diên Hồng đạt kết quả tích cực. Ông Lê Văn Hòa-cán bộ thuế khu vực (Chi cục Thuế TP. Pleiku) thông tin: “Địa bàn phường có số hộ kinh doanh khá đông nên vào cuối năm, chúng tôi sẽ kiểm tra tình hình doanh thu của hộ kinh doanh, đồng thời hướng dẫn kê khai thuế. Kết quả sẽ được niêm yết công khai để người nộp thuế xem và đối chiếu”.

Đối với người nộp thuế, ông Huỳnh Ngọc Tiệm-chủ tiệm cơm gà Hải Nam-cho biết: “Hiện tại, cơ sở đang nộp thuế khoán trung bình khoảng 10 triệu đồng/tháng. Năm nay, tình hình kinh doanh có khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nông sản giảm giá nhưng chúng tôi vẫn thực hiện đúng nghĩa vụ đã cam kết”.



Năm 2020, trên địa bàn TP. Pleiku có 4.245 hộ nộp thuế khoán với tổng số tiền thuế trên 36,4 tỷ đồng. Trung bình mỗi hộ nộp trên 700 ngàn đồng/tháng. Từ tháng 2 đến tháng 10, Chi cục Thuế TP. Pleiku ghi nhận thêm 500 hộ phát sinh với số thuế nộp trên 1,179 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong năm, do ảnh hưởng của nhiều nguyên nhân, trong đó có tác động của dịch Covid-19 đã khiến trên 1.350 lượt hộ ngừng, nghỉ kinh doanh, nên số thuế giảm hơn 3,9 tỷ đồng.



Còn tại địa bàn huyện Đak Đoa, Chi cục Thuế khu vực đang quản lý 1.420 hộ kinh doanh, trong đó có 850 hộ nộp thuế khoán với tổng số thuế lập bộ khoảng 2,7 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ kinh doanh thu nhập thấp so với hộ nộp thuế chiếm khoảng 40%. Tại huyện Mang Yang, Chi cục Thuế khu vực đang quản lý 783 hộ kinh doanh với 499 hộ nộp thuế khoán sổ bộ lập khoảng 2 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ kinh doanh thu nhập thấp so với hộ nộp thuế chiếm 36%.

Thực hiện chỉ đạo của Cục Thuế tỉnh, Chi cục Thuế khu vực Đak Đoa-Mang Yang đang triển khai lập sổ bộ thuế khoán năm 2021. Trong đó, quan trọng nhất là thực hiện yêu cầu của Cục Thuế tỉnh về việc đảm bảo chỉ tiêu hộ kinh doanh thu nhập thấp chiếm dưới 30%.

Ông Hoàng Phi Dũng-Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực Đak Đoa-Mang Yang-cho biết: “Thực hiện chỉ đạo của Cục Thuế tỉnh về việc lập và duyệt bộ thuế khoán, lệ phí môn bài năm 2021, Chi cục đã xây dựng kế hoạch và triển khai hướng dẫn nội dung việc phát tờ khai đồng loạt đến hộ kinh doanh. Hướng dẫn khai doanh thu, số thuế khoán năm 2021, các hình thức khai thông tin trên tờ khai thuế. Chúng tôi chỉ đạo các đội thuế thực hiện đúng quy trình, công khai về doanh thu, số thuế phải nộp để không bỏ sót đối tượng, đảm bảo sự công bằng về mức thuế và đồng thuận cao của người nộp thuế”.

Hầu hết hộ kinh doanh trên địa bàn TP. Pleiku chấp hành nghiêm việc kê khai, nộp thuế theo quy định. Ảnh: Sơn Ca



Theo đánh giá của Cục Thuế tỉnh, cơ quan thuế đang quản lý khoảng 23.300 hộ kinh doanh phải nộp thuế theo phương thức khoán. Trong số đó, khoảng 9.500 hộ kinh doanh có thu nhập thấp dưới ngưỡng nộp thuế và 13.800 hộ kinh doanh phải nộp thuế. Mức đóng góp của hộ kinh doanh vào ngân sách nhà nước mỗi năm khoảng 115 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ kinh doanh thu nhập thấp trên tổng số hộ được quản lý thuế chiếm tới 40%. Đây cũng là lý do Cục Thuế tỉnh quyết tâm giảm tỷ lệ hộ thu nhập thấp xuống dưới 30% trong năm 2021. Đồng thời, các giải pháp quản lý thuế theo phương thức khoán cũng được tập trung chỉ đạo thực hiện.

Bà Trương Thị Xuân-Phó Trưởng phòng Quản lý Hộ kinh doanh-Cá nhân và Thu khác (Cục Thuế tỉnh) thông tin: “Cục Thuế đã chỉ đạo các chi cục phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn chính sách thuế. Rà soát những hộ kinh doanh thuộc diện thu nhập thấp thực tế không còn hoạt động kinh doanh để làm thủ tục xóa khỏi sổ bộ thuế khoán năm 2021. Cùng với đó là tiến hành điều tra doanh thu, rà soát các hộ, cá nhân có phát sinh hoạt động kinh doanh để đưa vào quản lý thu”.



Hiện nay, các chi cục thuế trên địa bàn tỉnh đang khẩn trương hướng dẫn hộ kinh doanh khai, nộp thuế theo phương thức khoán để lập sổ bộ thuế khoán năm 2021. Tiếp đến, các thông báo nộp thuế sẽ được gửi đến người nộp thuế để thực hiện. Năm 2021, số thuế khoán lập sổ bộ toàn ngành Thuế tỉnh dự kiến sẽ tăng tối thiểu từ 12% trở lên so với năm 2020.

SƠN CA