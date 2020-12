Chứng khoán: Dòng tiền mạnh, chưa có chỗ cho sự sợ hãi!

Dù trước đó nhiều cảnh báo thị trường chứng khoán có khả năng đảo chiều song thực tế phiên giao dịch 8.12 không hề cho thấy sự sợ hãi dù VN-Index giảm điểm.



Dòng tiền vào thị trường chứng khoán vẫn đang rất mạnh chưa cho thấy sự sợ hãi. Ảnh minh họa: Thế Lâm.





Mức giảm 0,72 điểm của phiên ngày 8.12 chưa thể làm thay đổi bản chất xu hướng của VN-Index, thậm chí còn cho thấy khả năng trụ lại được của chỉ số cho dù gần như suốt phiên giao dịch thị trường giằng co.



Theo Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN), xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức tăng. Từ đó, YSVN khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn tiếp tục nắm giữ tỉ trọng cổ phiếu cao trong danh mục và xem xét mua mới với tỉ trọng thấp.



Cũng theo YSVN, thị trường có thể sẽ duy trì đà tăng trong phiên ngày mai 9.12 và chỉ số VN-Index có thể sẽ kiểm định lại ngưỡng kháng cự 1.035 điểm.



Thị trường đang có dấu hiệu bước vào giai đoạn biến động mạnh theo chiều hướng tích cực, rủi ro ngắn hạn vẫn ở mức thấp. Các nhịp điều chỉnh có thể chỉ xuất hiện trong phiên. Chính vì thế, chiến lược phù hợp trong giai đoạn này là nắm giữ tỉ trọng cổ phiếu cao.



Có quan điểm tương đồng, Công ty chứng khoán Bảo Việt (BVSC) dự báo chỉ số sẽ duy trì đà tăng và tiếp tục thử thách ngưỡng kháng cự quanh 1.030- 1.040 điểm trong những phiên kế tiếp. Tại đây, VN-Index được dự báo sẽ gặp áp lực rung lắc, điều chỉnh mạnh.



BVSC cho rằng, diễn biến thị trường sẽ tiếp tục có sự phân hóa mạnh giữa các dòng cổ phiếu. Khuyến nghị được đưa ra là nhà đầu tư nên bán giảm dần tỉ trọng các vị thế ngắn hạn tại vùng 1.030-1.040 điểm nếu đang nắm giữ tỉ trọng cổ phiếu cao, đồng thời tạm ngừng các hoạt động giải ngân mới.



So với các dự báo cho phiên ngày 8.12, những dự báo cho phiên ngày mai 9.12 đã thể hiện sự ít lo lắng và cảnh báo hơn. Dù hôm nay thị trường kết phiên giảm điểm nhưng độ rộng thị trường tích cực, dòng tiền vào thị trường vẫn mạnh mẽ khi đạt trên 10.500 tỉ đồng trên sàn HoSE và khối ngoại tiếp tục mua ròng trong một phiên giằng co và thận trọng.



Nhận định được Công ty chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) đưa ra là, VN-Index diễn biến giằng co đi ngang với các nhịp tăng, giảm đan xen. Chỉ số cho thấy đã phản ứng với cận trên của dải kháng cự quanh 1.030 điểm. Tuy nhiên theo KBSV, trong kịch bản điều chỉnh, vùng hỗ trợ gần của chỉ số đặt tại 1.000-1.006 điểm, nhà đầu tư được khuyến nghị chờ nhịp điều chỉnh để mở lại một phần trạng thái ngắn hạn.



Khuyến nghị bắt đáy, mua vào khi thị trường điều chỉnh và điều chỉnh sâu thường được các công ty chứng khoán đưa ra và nhà đầu tư cũng luôn sẵn sàng khi dòng tiền đang rất lớn. Mặt khác, một số dự báo gần đây còn cho rằng thị trường chứng khoán nhiều khả năng kết năm 2020 ở mức từ 1030-1050 điểm, thậm chí còn hơn, mang lại kì vọng lạc quan cho các nhà đầu tư.



Dưới góc nhìn của Công ty chứng khoán MB (MBS), sự giảm điểm hôm nay 8.12 chỉ là phiên điều chỉnh kĩ thuật sau nhịp tăng 5 phiên liên tiếp. Áp lực chốt lời chưa lớn lắm cùng với dòng tiền đang rất mạnh chính là những yếu tố khiến cho thị trường chỉ giảm nhẹ.



Theo MBS, xu hướng tăng điểm của thị trường vẫn chưa có gì thay đổi, và VN-Index sẽ tiếp tục thử thách mức cản 1.037 điểm trong phiên ngày mai 9.12.

